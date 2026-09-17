El Indec difunde el dato del PBI y la tasa de desempleo: qué mira el Gobierno para la economía y el trabajo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves17 dos informes estadísticos centrales para evaluar la marcha socioeconómica del país: la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) y la situación del mercado de trabajo correspondientes al segundo trimestre.

Ambos registros resultan determinantes para el equipo económico. Por un lado, permitirán comprobar si el nivel de actividad logró sostener el sendero positivo pese a las caídas en sectores clave; por el otro, mostrarán si la debilidad de las ramas más dependientes del empleo formal impactó al trabajo registrado.

Actividad económica: el PBI busca sostenerse tras el impulso del agro y la minería

El informe del PBI medirá si la economía logró retener la dinámica del primer trimestre. En ese período registró una suba del 0,7% desestacionalizada y un avance interanual del 2,3%, mientras que la serie tendencia-ciclo encadenó ocho trimestres consecutivos en terreno positivo.

Aquel desempeño estuvo traccionado por la recuperación de las actividades primarias, donde la Pesca creció 27,5%, el sector agropecuario trepó 18,1% y la Explotación de minas y canteras avanzó 12,3%. Desde la óptica del gasto, el sostén provino de las exportaciones (+9,8%) y el consumo privado (+2,7%).

La contracara es la caída de la inversión productiva (formación bruta de capital fijo), que se derrumbó 11,6% interanual en el primer tramo del año. A eso se suman las bajas en la Industria manufacturera (-1,7%) y el Comercio (-0,3%), dos rubros sensibles que podrían haber acentuado su retroceso entre abril y junio.

Mercado laboral: la lupa sobre la desocupación y el avance de la informalidad

En el frente del empleo, el Indec actualizará los números luego de que en el primer trimestre la desocupación alcanzara el 7,8%. La cifra equivale a 1,1 millones de personas en los 31 aglomerados urbanos que releva el organismo, y a alrededor de 1,7 millones si se proyecta al total de la población.

El reporte pondrá el foco en el comportamiento de las variables que reflejan el estado del mercado de trabajo: