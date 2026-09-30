Párense de manos IV: la cartelera completa con las nueve peleas confirmadas, una por una

«Párense de manos» tiene el cronograma oficial de enfrentamientos para su esperada cuarta edición: la velada de boxeo, impulsada por Luquitas Rodríguez junto a la comunidad de Paren la Mano, reunirá a creadores de contenido, figuras de la música tropical, periodistas deportivos y personalidades del espectáculo sobre el cuadrilátero.

Desplegando un esquema reglamentario de exhibición amateur, fiscalizado bajo estrictos controles médicos y arbitrales, la organización de «Párense de manos» busca garantizar un espectáculo de alto voltaje para la audiencia que sigue la transmisión en vivo por plataformas digitales.

Los 9 combates confirmados en la cartelera de «Párense de manos IV»

La grilla de cruces de «Párense de manos IV» presenta nueve duelos estratégicos, equilibrados por categorías de peso, niveles de preparación física y rounds pautados, estructurados minuciosamente de la siguiente manera:

Pelea 01 (3 rounds): Agusneta contra Brunenger, abriendo la cartelera con un choque electrizante entre dos de los streamers más populares del ecosistema digital argentino.

(3 rounds): Agusneta contra Brunenger, abriendo la cartelera con un choque electrizante entre dos de los streamers más populares del ecosistema digital argentino. Pelea 02 (3 rounds): Luli González frente a Cami Mayan, en un cruce femenino cargado de expectativa mediática por el fuerte seguimiento de ambas personalidades en redes sociales.

(3 rounds): Luli González frente a Cami Mayan, en un cruce femenino cargado de expectativa mediática por el fuerte seguimiento de ambas personalidades en redes sociales. Pelea 03 (3 rounds): Brian Sarmiento medirá fuerzas ante El Polaco, configurando uno de los duelos más atractivos de la noche por la combinación de fútbol profesional y cumbia popular.

(3 rounds): Brian Sarmiento medirá fuerzas ante El Polaco, configurando uno de los duelos más atractivos de la noche por la combinación de fútbol profesional y cumbia popular. Pelea 04 (3 rounds): Bauleti se verá las caras con Balanza, en una contienda de estilos físicos intensos y entrenamiento de choque.

(3 rounds): Bauleti se verá las caras con Balanza, en una contienda de estilos físicos intensos y entrenamiento de choque. Pelea 05 (3 rounds): Primora chocará contra Albere, marcando otro choque femenino de alto ritmo sobre el tapiz.

(3 rounds): Primora chocará contra Albere, marcando otro choque femenino de alto ritmo sobre el tapiz. Pelea 06 (3 rounds): Renzo Pantich subirá al ring frente a Joaco, cruzando la cobertura del periodismo deportivo tradicional con el humor directo de las plataformas.

(3 rounds): Renzo Pantich subirá al ring frente a Joaco, cruzando la cobertura del periodismo deportivo tradicional con el humor directo de las plataformas. Pelea 07 (3 rounds): Mármol se enfrentará a Mortedor, en un duelo pactado a tres asaltos de pura potencia corporal.

(3 rounds): Mármol se enfrentará a Mortedor, en un duelo pactado a tres asaltos de pura potencia corporal. Pelea 08 (3 rounds): Milica disputará su combate contra Arigeli, en la antesala inmediata de los momentos de mayor tensión de la velada.

(3 rounds): Milica disputará su combate contra Arigeli, en la antesala inmediata de los momentos de mayor tensión de la velada. Pelea 09 – Pelea Estelar (4 rounds): Shelao contra Andoni, el combate de fondo internacional a cuatro vueltas entre dos titanes de la creación de contenido fitness y entretenimiento hispanohablante.

Cuándo es y a partir de qué hora se podrá ver «Párense de manos IV»

La cita central de «Párense de manos IV» ya cuenta con sus coordenadas de transmisión y acceso confirmadas, para que los seguidores puedan organizar su jornada sin perderse ningún tramo de la acción.

El evento principal se llevará a cabo durante la noche del próximo jueves 17 de diciembre 2026, contando con una previa exclusiva en la alfombra roja que comenzará a las 17:30 (hora de Argentina), permitiendo conocer las impresiones iniciales de los protagonistas y las personalidades invitadas.

A partir de las 19:00, se abrirá oficialmente la campana de los combates con la primera contienda en el cuadrilátero, extendiéndose la velada de manera ininterrumpida hasta la madrugada con shows musicales en vivo entre round y round.

Toda la transmisión se podrá seguir de forma libre, gratuita y en alta definición a través del canal oficial de YouTube y el canal de Twitch de Paren la Mano.