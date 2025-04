Cata de Elía fue mamá: nació Matilde, la gemela que sobrevivió al embarazo de riesgo

La periodista Catalina de Elía dio a luz a su primera hija junto a Nicolás Beis, Matilde Beis de Elía, tras un embarazo de riesgo, del cual esperaba gemelas. La comunicadora le dio la bienvenida a su hijita que nació a través de una tierna carta en redes sociales.

Nació Matilde, la hija de Cata de Elía: «Me explota el corazón»

Noticias Argentinas recordó que en diciembre pasado, Cata de Elía había recibido una angustiante noticia: “Perdí a Margarita, una de mis dos bebitas, y desde entonces todo quedó suspendido, como en blanco y negro». Sin embargo, la publicación volvió a encender su alegría: “Matilde Beis de Elía, bienvenida a este mundo, mi amor”.

El texto se puede ver junto a la fotografía de la flamante madre con su pequeña beba en el pecho bajo una manta rosada. Con el carrete de imágenes, Catalina escribió: “Se adelantó su cesárea y nació el 7 de abril a las 3.33 am. Es chiquitita, valiente y la más linda del universo”.

Anteriormente, de Elía reveló que con su anterior pareja intentaron diversos métodos para concebir, aunque ninguno había funcionado. Con Beis llevaban un mes, quedó embarazada: “Después de tantas dificultades, llegó ella. Todavía no caigo. Me explota el corazón. No puedo creer que de mi cuerpo, y del amor con Nico, haya salido esta belleza”.

“Estamos atravesando los primeros días de piel con piel, de aprendizaje, de emoción, de controles, de asombro y gratitud. Nunca imaginé que el amor podía ser tan inmenso. Con Nico queremos agradecer profundamente a nuestra familia (tiene a los mejores abuelos del mundo), a nuestras amigas y amigos por tanta contención”, señaló la periodista ante más agradecimientos.

Para concluir, la comunicadora hizo un guiño a su profesión y cambió la frase “Noticia en desarrollo”, con gran ternura: “Matilde ya está acá. Y yo todavía no puedo creerlo. Historia en desarrollo…”.