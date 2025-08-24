Cazzu anunció su regreso a una plataforma de contenido para adultos tras su paso por La Voz Argentina 

Tras su paso por La Voz Argentina acompañando al team Luck Ra en los knockout, Cazzu volvió a sacudir las redes con un anuncio que generó revuelo entre sus seguidores: decidió reabrir su cuenta en OnlyFans, una de las plataformas más populares de contenido para adultos, y lo hizo con una provocadora publicación.

Cazzu anunció su regreso a una plataforma de contenido para adultos

La artista, que alcanzó reconocimiento internacional gracias a su álbum Latinaje, compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que se la ve tomándose una foto con su cámara frente al espejo. En la imagen aparece sobre su cama, usando un body marrón que combinaba con el acolchado.

Con esa postal, confirmó su regreso a OnlyFans, cuenta que tenía inactiva desde antes del nacimiento de su hija Inti. «I’m back bitche$», expresó la jujeña.

Cazzu ya había sorprendido a sus seguidores en noviembre de 2020, cuando anunció por primera vez la apertura de su cuenta en OnlyFans. En aquel momento, la artista llegó a generar ingresos mensuales estimados en 21 mil dólares, con una suscripción que rondaba entre los 10 y 20 dólares al mes.

Actualmente, la tarifa para acceder a su contenido en la plataforma es de 10 dólares mensuales.

Cazzu le enseñó a perrear a Pergolini en vivo: las repercusiones de la entrevista en las redes

Mario Pergolini entrevistó a Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, quien le enseñó el reconocido baile.

La jujeña charló con el conductor de diversos temas pero el momento de la noche llegó cuando la cantante le enseñó a «perrear» a Pergolini.

Hace algunos meses, Cazzu publicó su primer libro llamado «Perreo«. Aprovechando su conocimiento sobre el tema, el conductor le consultó: «¿Es muy difícil hacer perreo sin haberlo hecho nunca para una persona de más de 60 años como yo?“.

Después de que Cazzu le diera algunos consejos, Pergolini comenzó a «bailar», ante la risa de la tribuna: «Esto es todo lo que yo puedo mover. Todo lo que yo me puedo mover es esto. No se rían“, pidió.

Aunque aclaró que ese momento no fue su mayor ridículo: “No sería un ridículo, porque volví a la tele. Más ridículo que eso, no va a haber”, dijo entre risas.

Para cerrar la entrevista, Pergolini confesó: «“Nunca he tenido la gracia. La de bailar es la que menos tengo y es una de las que más me hubiese gustado”, cerró.