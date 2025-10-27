Cazzu, furiosa con su expareja Christian Nodal: “Es un descarado”

Cazzu viajó a México para presentar sus shows en ese país y para que su hija pasara tiempo con la familia de su padre, Christian Nodal, a pesar de que la relación entre ellos quedó muy mal desde que él la engañó con su amiga Ángela Aguilar.

Cazzu, furiosa con su expareja Christian Nodal

En una entrevista, Nodal acusó a Cazzu de “dañar” a su hija de dos años con sus declaraciones y de darle una manutención “mucho mayor a lo exigido por la Ley Argentina”.

“Primero, me parece un descaro”, comenzó a responder Cazzu. «Me encantaría que toda esta energía, la cantidad de energía que se la ha puesto a las entrevistas, a los comunicados, a los dichos, al ir allá e ir acá, se pusiera en conciliar, en sentarnos, a tomar decisiones importantes que son las que corresponden al futuro de mi hija», continuó.

«La verdad es que yo me siento muy atacada y me resulta muy violento», aseguró Cazzu, que considera que no fue casualidad que su ex haya hecho declaraciones justo cuando ella se encuentra en México encarando una gira.

Lejos de sentir que esté dañando a su hija con sus declaraciones contra su padre, la artista argentina afirmó que tiene varias verdades que no cuenta para poder protegerla: “No me gustaría caer en el recurso de usar todas las verdades que yo tengo para defenderme de algo que siento que no es justo tener que estarme defendiendo”.

NA