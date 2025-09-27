Cecilia Milone habló tras su noche de furia con la prensa: «No estoy loca»

Cecilia Milone fue a una función de prensa en el teatro y se mostró muy incómoda cuando los cronistas quisieron hacerle preguntas. La actriz dijo que «no es no en todo» y pidió que dejaran de hacer «abuso emocional».

El fuerte descargo de Cecilia Milone: “Viví una situación de abuso emocional”

Al día siguiente, la actriz utilizó sus redes sociales para hacer un descargo: “Ayer viví una situación de acoso, de abuso emocional, porque no es no. No es no siempre, en cualquier aspecto, no solo en el físico. El alma también merece un respeto”.

“Estábamos yendo a la función de prensa de Viuda e Hijas. Nico estaba trabajando conmigo en un espectáculo. Salíamos de un ensayo, llegamos medio corriendo, pero llegamos. Y al salir, de verdad, fue impresionante”, recordó Milone sobre la salida del miércoles por la noche.

“¿Cuánto habrá durado esto? ¿Unos quince minutos? Y eran, no sé, siete, ocho hombres con cámaras. Cuando terminó la obra, me abordaron, dije que no quería, no quería dar notas, pero se los dije y estuve ahí. No me escapé”, explicó.

“Me esperaron en la esquina de mi casa, cuando estaba por cruzar la calle con el perro, lo editaron de un modo tendencioso”, agregó.

“Decidí esperar a que se fueran ellos, a ver si me respetaban, porque no es no… Siento palpitaciones, siento miedo, siento tristeza, quiero llorar, pienso si lloro, para peor, trato de ser simpática y no me sale, me angustio, me desespero”, sumó la actriz.

“Me trataron de loca. No voy a ir a programas donde me difamaron y no voy a hacer móviles de este tipo y resisto archivo. Yo resisto un archivo y no estoy loca. Lo que les molesta es mi cordura. Lo que les molesta es mi coherencia”, concluyó.