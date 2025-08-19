Cecilia Milone recordó su amor con Chico Novarro en un video especial publicado en Instagram
En el segundo aniversario de la muerte de Chico Novarro, Cecilia Milone compartió un video íntimo en el que recordó su historia de amor, habló del “hilo rojo” que los unía y reveló cómo el cantante le devolvió la fe en el amor verdadero.
Cecilia Milone grabó un video de 15 minutos y lo publicó en su cuenta de Instagram para recordar a Chico Novarro en el segundo aniversario de su muerte.
Cecilia Milone recordó a Chico Novarro en un emotivo video a dos años de su muerte
“Hoy te voy a hablar de mí, te voy a leer algo que escribí. Hoy es 18 de agosto, hoy hace dos años que se murió Chico Novarro, hoy hace dos años que yo volví a mi destino, hoy hace dos años que volví a creer en mí y en lo que siempre había creído. Que el amor si ocurre, ocurre una sola vez en la vida, a una única persona a la que estamos unidos para siempre”, comenzó la actriz.
“Podemos establecer vínculos de cariño con muchas almas, pero pertenecemos a un solo lazo invisible, hay un solo hilo rojo”, continuó leyendo en el video que publicó exactamente a las 12 de la noche del 18 de agosto.
Milone aseguró que, con su muerte, pudo confirmar la convicción que tenía. Recordó que lo conoció a sus 32 años y que ya venía de desilusiones amorosas de personas que no entendían de qué trataba su “sistema operativo”. Se encontraron el 20 de noviembre de 2001 en la confitería Tabac y detalló cómo fue ese primer encuentro, que luego se convertiría en una historia de amor oculta. “Sentí que me veían por primera vez en la vida”, aseguró.
