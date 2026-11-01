Franco Colapinto finalizó 8° y sumó cuatro puntos en México; Kimi Antonelli, el campeón más joven de la historia

¡Volvió por lo suyo! El argentino Franco Colapinto logró el objetivo, cortó la mala racha y volvió a los puntos tras finalizar 8° en el Gran Premio de México de Fórmula 1, jornada histórica marcada por la consagración de Kimi Antonelli como el nuevo campeón del mundo.

El piloto de Alpine destacó con una notable actuación en el «Hermanos Rodríguez», acreditándose cuatro puntos para el certamen de pilotos. Fue su primera vez en el Top 10 desde el Gran Premio de España en Madrid; es decir, más de cuatro carreras debieron pasar para que el pilarense retorne la senda de los buenos resultados.

En total, Colapinto, que hoy largó 11°, suma 31 unidades en el certamen; una bocanada de aire para afrontar la parte final de la temporada y seguir con chances de pelear palmo a palmo con Racing Bulls por el 5° puesto del mundial de constructores. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, finalizó 10° y aportó un «porotito» a la causa.

El triunfo fue del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero del año para él. Detrás arribó el inglés Lewis Hamilton (Ferrari), autor de la Pole Position, mientras que el podio lo completó el flamante nuevo «1» de la F1, Kimi Antonello (ver abajo).

"MUCHAS GRACIAS, LO HICIMOS" KIMI ANTONELLI, FLAMANTE CAMPEÓN DEL MUNDO DE LA #F1 EN COMUNICACIÓN CON SU EQUIPO 📺 #MexicoGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/tg1sXvEkpE — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

Antonelli, historia pura

Con apenas 20 años, el italiano Antonelli se anotó como nuevo campeón de mundo de la categoría más prestigiosa del mundo motor, el más joven en los 75 años de historia de la máxima.

Al piloto de Mercedes le alcanzó y sobró con el tercer puesto obtenido en la competencia que ganó con autoridad el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). En apenas su segundo año dentro de la F1, Kimi inscribió su nombre entre los más grandes.

Temporada soberbia del italiano, que se adueñó del liderazgo dentro del team, doblegando a un ya experimentado George Russell, y que mostró estar a la altura de una presión semejante.

Es el primer piloto de Italia que obtiene una coronal mundial desde que Alberto Ascari logre el bicampeonato en 1952 y 1953, respectivamente; y el tercer italiano en la rica enciclopedia de la categoría, cuyo primer monarca fue curiosamente un compatriota, Giuseppe «Nino» Farina.

Luego de 49 grandes premios y 9 victorias, Antonelli es un muy digno campeón. El comienzo, con seguridad, de una nueva era dentro de la máxima.

¡ACÁ ESTÁ EL CAMPEÓN! KIMI ANTONELLI SE BAJÓ DE SU MERCEDES Y COMENZÓ A FESTEJAR SU TÍTULO MUNDIAL DE LA #F1. Esos abrazos con Verstappen y Hamilton… ¡NUEVA ERA! 📺 #MexicoGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/5Dt52ZaVNH November 1, 2026

Semáforo verde y tramo final de carrera

¡Se reanudó la acción en el «Hermanos Rodríguez»! Luego de varios minutos de espera, tras la suspensión con bandera roja por el accidente del finés Valtteri Bottas (Cadillac), se relargó el Gran Premio de México de Fórmula 1.

La última etapa de la competencia encuentra al argentino Franco Colapinto en el 8° puesto, justo por delante de su compañero Pierre Gasly. En el barajar y dar denuevo, la carrera es una suerte de «sprint», al todo o nada por cada posición.

En la partida, el piloto de Alpine logró superar al australiano Oscar Piastri, pero el piloto de McLaren le devolvió rápidamente gentilezas y lo dejó en su posición original. Luego de ello, Gasly se prendió de lleno en la pelea y comenzó a asediar al crédito nacional.

¡Tremendo bloqueo de Charles Leclerc en la primera curva tras el relanzamiento en México! 📺 #MexicoGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/grXvbNHEIq November 1, 2026

Todo transitaba sin mayores alternativas en la parte final, hasta que, en la vuelta 51, otro golpe de escena. El inglés Arvid Linblad (Racing Bulls) abandonó la competencia (marchaba 7°) tras un encontronazo con el australiano Piastri y dejó terreno libre para Colapinto y compañía.

A falta de diez giros, el argentino marcha 8°, por delante de Gasly. Un resultado que, de concretarse, sería negocio redondo para el equipo Alpine.

En la pelea por la victoria, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) madrugó a todos y mantuvo el liderazgo, ante un Lewis Hamilton (Ferrari) que pudo con su compañero Charles Leclerc y se acomodó 2°. Detrás, el italiano Kimi Antonelli, completando el terceto de punta con su Mercedes.

El joven de 20 años tiene crédito de suficiente para proclamarse campeón del mundo al término de la competencia. Apenas necesitaba sumar dos puntos, por lo que el tercer escalón del podio le asegura sobradamente para liquidar el pleito.

¡OTRO SAFETY CAR EN MÉXICO! ARVID LINDBLAD SE SUBIÓ A LA RUEDA DE PIASTRI Y FUE DIRECTO AL MURO. 📺 #MexicoGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/9Dy5Cexl2J — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

Accidente de Bottas y bandera roja

Debido al accidente del finlandés Valtteri Bottas, el Gran Premio de México de Fórmula 1 se detuvo con bandera roja, luego de completarse 46 de las 71 vueltas estipuladas. Al momento de la suspensión, el argentino Franco Colapinto marchaba en el 9° puesto.

Duro golpe del piloto de Cadillac, que sufrió la rotura de la suspensión delantera izquierda cuando transitaba a fondo al final de la recta principal del circuito «Hermanos Rodríguez», impactando contra la contención y quedando varios minutos dentro de su habitáculo.

¡VALTTERI BOTTAS SE DESPISTÓ, CHOCÓ SU CADILLAC, HUBO SAFETY CAR Y SE DESPLEGÓ LA BANDERA ROJA! TREMENDO… ¡EL MONOPLAZA SE ROMPIÓ SOLO! 📺 #MexicoGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Y7GGRwC2Mi — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

Para ese momento, el piloto argentino ya había pasado por boxes y cumplido con su detención para recambio de neumáticos. Ello ocurrió en el 36° giro: el Alpine N°43 colocó la gama blanda de Pirelli en reemplazo de los medios, con los que procurará alcanzar el final de competencia.

Colapinto salió justo por detrás de su compañero Pierre Gasly, que perdió valioso terreno en la partida. Pero en dos giros, el pilarense logró superarlo y acomodarse otra vez en zona de puntos, aprovechando las detenciones de otros rivales.

🤝 Así fue el intercambio entre Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de México. El argentino tenía mejor ritmo y el francés le cedió la posición para dejarlo avanzar. #F1 #Formula1 #MexicoGP #Colapinto #Gasly #Alpine https://t.co/gsAlABWVC6 — Carburando (@CarburandoTV) November 1, 2026

En el arranque, tras largar desde el 11° lugar, el piloto de Alpine aprovechó algunas incidencias por delante y, bien lúcido, aprovechó para saltar hasta el 7° puesto. Vueltas más tarde, como lo indicaba la lógica, el pilarense cedió ante los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, que hicieron valer su mayor potencia para dejarlo en el 9° puesto.

Insólita largada de Ferrari en México: Leclerc y Hamilton ¡¡se pelearon entre ellos!! 📺 #MexicoGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/NUpUiLlOxF — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

La previa de la competencia

La expectativa es grande y no es para menos. Después de varias competencias, Franco Colapinto se encuentra en una posición acorde para intentar volver a la zona de puntos en el Mundial 2026 de la Fórmula 1, que hoy afronta la decimonovena fecha del año en el «Hermanos Rodríguez».

Desde el 11° cajón de partida, el piloto de Alpine encara el Gran Premio de México ilusionado de poder reencontrarse con su mejor versión competitiva, cortar la racha de sucesos desafortunados y, ¿por qué no?, pescar alguna unidad para el campeonato de pilotos, algo que no ocurre desde Madrid.

El argentino había clasificado 12°, pero la desclasificación del neozelandés Liam Lawson le permitió quedar a las puertas del Top 10 en la largada, dos puestos por detrás su coequiper Pierre Gasly, otro de los beneficiados por la anomalía técnica del Racing Bulls del oceánico.

Lawson fue desclasificado luego de que los comisarios detectaran una irregularidad en la reducción de potencia del sistema MGU-K de su monoplaza. El neozelandés, que ya estaba penalizado por el incidente protagonizado con Max Verstappen en la segunda sesión libre, quedó relegado al último lugar de la grilla.

En la parte alta de la grilla, el inglés Lewis Hamilton se dará el gusto de comandar el pelotón en el circuito azteca, luego de haberse adjudicado ayer la Pole Position, primera para él con la escudería Ferrari. A su lado largará George Russell (Mercedes), el otro retador a la corona que también se juega sus últimas cartas.

Vale recordar que el italiano Antonelli depende de sí mismo para consagrarse campeón esta tarde. Finalizando 9° y sumando apenas dos puntos, el piloto de 20 años se proclama como el monarca más joven de la historia de la F1.