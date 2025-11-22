Navidad 2025: la tendencia de mesas neutras que reemplaza al rojo y verde
Navidad 2025 sin rojo ni verde: llegan las mesas neutras, minimalistas y elegantes. Lino, beige, blanco roto, eucalipto y detalles metálicos suaves. La tendencia que transforma tu mesa de fiesta.
La Navidad 2025 deja atrás los colores tradicionales y propone una estética completamente renovada para la mesa familiar. Esta temporada, la tendencia se inclina por tonos neutros, materiales nobles y una elegancia minimalista, ideal para quienes buscan una decoración más moderna, cálida y sofisticada sin caer en excesos.
El adiós a los clásicos: llega la “mesa neutra”
Los icónicos manteles rojos, servilletas verdes y adornos saturados ya no son protagonistas. Ahora domina una paleta suave que combina beige, blanco roto, gris claro y lino natural, logrando una mesa luminosa, equilibrada y versátil. La propuesta apuesta por elementos atemporales que pueden usarse durante todo el año y se adaptan a cualquier estilo de hogar.
Cómo armar una mesa navideña neutra, paso a paso
- Elegí un mantel de lino o algodón en beige, arena o blanco roto para sumar textura y una base sobria.
- Agregá servilletas de tela al tono. Aportan elegancia y se integran fácil con cualquier vajilla.
- Optá por vajilla blanca o crema para reforzar la sensación de orden y limpieza visual.
- Sumá detalles metálicos suaves como dorado opaco, cobre o plata sutil en cubiertos, candelabros o tarjetas de lugar.
- Apostá por un centro de mesa natural: ramas de eucalipto, follaje seco, flores blancas o velas bajas combinadas.
- Incorporá texturas cálidas con individuales tejidos, caminos de mesa de lino o detalles en madera clara.
Por qué la tendencia neutra domina la Navidad 2025
Esta estética se vuelve protagonista por tres razones:
- Elegancia sin esfuerzo: los tonos suaves crean una mesa armoniosa y refinada.
- Versatilidad absoluta: combina con arreglos naturales, velas y toques metálicos sin competir visualmente.
- Un ambiente más sereno: reduce la saturación cromática típica de la Navidad tradicional y genera una atmósfera relajada e íntima.
Con información de TN
Comentarios