Chechu Bonelli se refirió a su presente personal y descartó nuevos romances

Luego de un fin de año atravesado por su separación de Darío Cvitanich, Chechu Bonelli decidió cambiar de aire y comenzar el 2026 enfocada en su bienestar personal. Tras unos días en Punta del Este, la modelo y periodista llegó a Mar del Plata, donde habló sobre su presente y sus próximos pasos.

Chechu Bonelli, después de la separación: “El duelo ya está hecho”

En la previa de un evento en Bendu Arena, Bonelli explicó que eligió “La Feliz” por una razón simple: “Tengo familia y amigas acá, y eso siempre es una buena excusa para volver y empezar el año con otra energía”.

Sobre la relación actual con Cvitanich, fue breve y contundente: “Tratamos de tener un vínculo cordial, por respeto a los años compartidos. El duelo ya está hecho”. En esta nueva etapa, contó que prioriza a sus hijas, el disfrute de lo cotidiano y la posibilidad de volver a conectarse con el trabajo, especialmente con el periodismo deportivo y el modelaje.

Respecto a los rumores que la vincularon con Facundo Pieres, aclaró que no está en pareja. “Estoy sola y bien. Abierta al amor, pero tranquila, dejando que las cosas se den a su tiempo”, señaló.

Por último, se refirió de manera general a su situación personal tras la separación y aseguró que atraviesa un momento de reorganización y nuevos comienzos.

Con información de Infobae