Descubrí el hogar de Christian Petersen en San Isidro: diseño y bienestar en su rehabilitación

Christian Petersen ya se encuentra en su hogar de San Isidro, transformando su recuperación en un proceso de reconexión y trabajo remoto. Luego de confesar que no fue consciente de la gravedad de su estado —un cuadro de neumonía agravado por un virus preexistente—, el chef eligió el confort de su vivienda privada para realizar la rehabilitación diaria.

«Es impresionante la memoria muscular que tengo y cómo estoy recuperándome«, reveló Christian Petersen recientemente, destacando que ya retomó sus compromisos laborales mediante reuniones virtuales con sus socios y equipos desde la tranquilidad de su living.

Diseño y confort: el corazón luminoso de la residencia de Christian Petersen

La propiedad de Christian Petersen destaca por una arquitectura que prioriza la luz natural como factor de bienestar. El salón principal funciona como el núcleo del hogar, donde grandes ventanales integran el jardín con el interior, creando una atmósfera de serenidad esencial para su descanso.

La residencia de Christian Petersen. Instagram.-

La decoración sigue una línea de lujo relajado:

Materiales : combinación de pisos de madera con mobiliario en cuero y fibras naturales.

: combinación de pisos de madera con mobiliario en cuero y fibras naturales. Estilo: un mix entre lo moderno y lo clásico, con amplios sillones y mesas ratonas cargadas de libros que refuerzan el ambiente de lectura y paz.

Gimnasio integrado: la clave de la rehabilitación física de Christian Petersen

Un aspecto innovador de la casa del jurado de «El Gran Premio de la Cocina» es su sector de entrenamiento funcional plenamente integrado a la estética de la vivienda. Lejos de ser un espacio aislado, las máquinas de gimnasio conviven con elementos de diseño, permitiéndole realizar sus rutinas de ejercicios sin romper la armonía del hogar.

Esta conexión fluida entre el gimnasio y las áreas sociales es lo que le permite a Petersen trabajar en su recuperación física mientras supervisa sus proyectos gastronómicos.

La casa de Christian Petersen: conexión con el exterior y arquitectura «biofílica»

El jardín de la propiedad no es solo un fondo visual; los ventanales actúan como puentes térmicos y visuales que aportan una sensación de amplitud constante. Para Petersen, este entorno ha sido fundamental para tomar dimensión de su proceso de salud, tras el episodio de descompensación sufrido durante una excursión al Volcán Lanín.

La residencia de Christian Petersen. Instagram.-

La serenidad del entorno de San Isidro se complementa con una distribución pensada para el confort total, permitiéndole una transición suave hacia su vuelta definitiva a las cocinas y eventos presenciales.