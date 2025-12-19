Christian Petersen y su mensaje antes de la descompensación: “Para amar de verdad has de ser feliz”

El reconocido chef argentino Christian Petersen, de 56 años, atraviesa un momento crítico de salud tras sufrir una descompensación mientras ascendía el volcán Lanín, en San Martín de los Andes. El episodio, ocurrido la semana pasada durante una excursión en la Patagonia, lo llevó a ser internado de urgencia en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Dr. Ramón Carrillo, donde permanece con pronóstico reservado y bajo asistencia médica continua.

En medio de la preocupación por su estado, comenzó a circular en redes sociales el último posteo que el chef compartió antes de sufrir el colapso, un mensaje cargado de emoción y reflexión sobre su vida sentimental.

Un mensaje de amor y felicidad

Días antes del episodio que lo llevó al hospital, Petersen utilizó su cuenta de Instagram para publicar una serie de imágenes junto a su esposa, Sofía Zelaschi. Las fotografías lo muestran en actitud cariñosa y disfrutando de momentos personales, un contraste con la gravedad de las noticias que se viven hoy.

En la publicación, el chef citó una frase del poeta y pensador Rabindranath Tagore: “Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad”.

Este mensaje fue acompañado con múltiples imágenes que retratan la complicidad y felicidad de la pareja, reflejo del fuerte vínculo que construyeron a lo largo de su historia juntos. En los comentarios, Sofía no tardó en responder con un emotivo mensaje: “Gracias. Te amo, mi vida”.

La historia detrás del mensaje

Petersen y Zelaschi se conocieron años atrás y consolidaron una relación que trascendió las diferencias de edad y la exposición mediática. La pareja contrajo matrimonio en abril de este año y, desde entonces, comparte parte de su vida sentimental en redes y eventos públicos.

Su último mensaje en Instagram no solo reflejó su presente sentimental, sino también una filosofía de vida basada en la felicidad y el amor, valores que hoy muchos recuerdan mientras el chef lucha por su recuperación.

Estado de salud: evolución y parte médico

Tras descompensarse durante la excursión en el Parque Nacional Lanín, Petersen debió ser asistido por guías y personal de rescate, quienes activaron el protocolo de emergencia y lo trasladaron primero al hospital de Junín de los Andes y luego al Hospital Ramón Carrillo.



Según el parte médico oficial, el chef presenta una falla multiorgánica, recibe tratamiento con drogas vasoactivas y cursa un cuadro delicado que requiere atención médica especializada continua.



La conmoción por su estado de salud generó una ola de mensajes de apoyo de colegas, seguidores y desde el propio canal elGourmet, que destacó la relevancia de su trayectoria en la gastronomía televisiva y expresó su acompañamiento a Petersen y su familia.