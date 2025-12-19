La vida que Christian Petersen estaba construyendo en el sur y que hoy quedó en suspenso

El chef Christian Petersen permanece internado en grave estado en San Martín de los Andes, Neuquén luego de haber sufrido una descompensación durante una excursión de ascenso al volcán Lanín.

San Martín de los Andes había sido, en los últimos meses, el lugar elegido para instalarse, trabajar y proyectar una nueva etapa de vida, lejos del ritmo porteño. Allí, entre montañas y naturaleza, Petersen había comenzado a construir un presente distinto, ligado a la cocina, al fuego y a una forma más pausada de habitar el día a día.

A fines de noviembre, en una entrevista con Teleshow, el chef de 56 años hablaba justamente de ese proceso. Contaba que atravesaba un período de intensa actividad laboral, pero también de toma de conciencia sobre la necesidad de bajar el ritmo y cuidarse. “Entendí que lo mejor es formar un gran equipo de trabajo, en el que se pueda delegar y, así, descansar”, señalaba entonces, al anticipar que planeaba tomarse unos días libres de cara a 2026.

El plan de vida de Christian Petersen que quedó en pausa tras su grave descompensación

Esa manera de encarar la vida se había profundizado tras su casamiento, al que definía como un punto de inflexión personal. Desde allí, Petersen comenzó a ordenar proyectos y deseos con mayor claridad, siempre atravesados por su espíritu inquieto y viajero. En esa misma charla describía cómo imaginaba su luna de miel: “La idea es agarrar la ruta y recorrer el Sur. Llegar a Puerto Pirámides, ver las ballenas, cocinar, tomar mates, charlar y volver a trabajar recorriendo la Argentina”.

Hoy, esos planes quedan inevitablemente en pausa. El presente impone otra prioridad: su recuperación. Petersen permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo, con asistencia respiratoria mecánica y un cuadro de falla multiorgánica, según el parte médico oficial, mientras familiares y allegados aguardan por su evolución.

A la conmoción se suman los recuerdos recientes de su boda con Sofía Zelaschi, celebrada el 18 de abril, una ceremonia íntima marcada por el valor de lo simple y lo esencial. En aquella entrevista, el chef había sintetizado su mirada sobre el bienestar y la vida con una frase que hoy resuena con fuerza: “El lujo es estar en casa, en familia, en el campo, disfrutando de este país que es maravilloso”.

