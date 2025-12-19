Quién es Sofía Zelaschi, la esposa de Christian Petersen

El reconocido chef Christian Petersen atraviesa un delicado momento de salud luego de sufrir una descompensación durante una excursión de montaña en el volcán Lanín, en San Martín de los Andes. El episodio ocurrió mientras realizaba una actividad registrada ante el Parque Nacional Lanín y motivó la activación de un operativo de rescate para su traslado de urgencia al hospital, donde permanece internado en terapia intensiva bajo estricto control médico.

Sofía Zelaschi es quien acompaña a Christian Petersen

En el momento del episodio, Christian Petersen estaba acompañado por su esposa, Sofía Zelaschi, quien se convirtió en una figura clave de su vida personal en los últimos años. Zelaschi es cocinera profesional y se dio a conocer públicamente tras participar como concursante en El Gran Premio de la Cocina (El Trece), donde Petersen integraba el jurado.

Si bien no resultó ganadora del certamen, el chef destacó en distintas oportunidades el talento y la proyección gastronómica de Sofía, a quien consideró una de las participantes más destacadas de aquella edición. A partir de esa experiencia televisiva se produjo el primer acercamiento entre ambos.

Según relataron en entrevistas, el vínculo se fortaleció tiempo después cuando Petersen, tras un comentario casual en la Embajada de Estados Unidos —donde una empleada le contó que su hija era amiga de Sofía y lamentaba el final del programa—, decidió contactarla y ofrecerle trabajo en uno de sus restaurantes. Zelaschi, que ya era madre de un niño de una relación anterior, aceptó la propuesta laboral y con el correr del tiempo la relación profesional derivó en un vínculo personal.

La pareja atravesó cinco años de relación, con una separación en 2021, hasta que finalmente sellaron su historia de amor en abril de este año, cuando se casaron en una ceremonia privada en San Isidro, rodeados de familiares y amigos cercanos.

Hoy, Sofía Zelaschi acompaña de cerca la evolución médica del chef, mientras el entorno familiar y profesional de Petersen permanece a la espera de novedades sobre su recuperación.