Preocupación por la salud de Christian Petersen: por qué no hay partes oficiales sobre su estado

La gastronomía argentina se encuentra en vilo tras conocerse la noticia del delicado estado de salud de Christian Petersen. El chef, de amplia trayectoria en televisión y eventos, sufrió una descompensación crítica mientras se encontraba en San Martín de los Andes.

Según los primeros reportes sobre la salud de Christian Petersen, el episodio ocurrió durante una excursión en la zona cordillerana, lo que derivó en un traslado inmediato al centro asistencial de mayor complejidad de la región.

Christian Petersen en grave estado: el pedido de la familia y el hermetismo del hospital de San Martín de los Andes

Una de las mayores dificultades para la prensa ha sido la obtención de partes médicos oficiales sobre la salud de Christian Petersen. El Hospital Dr. Ramón Carrillo no ha emitido comunicados públicos respecto a la evolución del cocinero, debido a una decisión explícita de su círculo íntimo.

«La no difusión de información médica es un pedido solicitado de la familia. Sin su consentimiento, la institución debe mantener la estricta reserva legal«, explicaron fuentes cercanas al caso.

Debido a este cerco informativo, los datos que han circulado provienen mayoritariamente de testimonios recolectados por periodistas de la zona y personal del nosocomio que, de manera extraoficial, alertaron sobre la gravedad del cuadro.

Por el momento, la comunidad médica y los seguidores de Christian Petersen aguardan con esperanza una evolución favorable, mientras se respeta la privacidad solicitada por sus seres queridos en este difícil momento.

Christian Petersen en grave estado: qué se sabe sobre su internación en San Martín de los Andes

Christian Petersen fue ingresado de urgencia en el Hospital Dr. Ramón Carrillo, donde permanece en estado grave. Aunque los detalles técnicos sobre su cuadro clínico se manejan con extrema cautela, trascendió que el motivo de la internación fue una afección cardíaca que se complicó rápidamente, derivando en una situación de riesgo de vida.

En las últimas horas, versiones periodísticas en el programa Tarde o Temprano de El Trece mencionaron la existencia de una falla multiorgánica. Asimismo, comunicadores locales hicieron referencia a supuestos resultados de exámenes toxicológicos y comportamientos inusuales previos al colapso, aunque esta información aún no ha sido confirmada por fuentes oficiales.