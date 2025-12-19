Christian Petersen: revelan por qué su internación en terapia intensiva se mantuvo en oculta varios días

Este jueves se conoció públicamente la internación de Christian Petersen en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, a raíz de un cuadro de falla multiorgánica. Con el correr de las horas también se supo por qué la información se mantuvo fuera de la agenda mediática durante casi una semana: fue una decisión expresa de la familia.

En el programa Tarde o Temprano, el periodista Sebastián Ciuffolotti, radicado en San Martín de los Andes, brindó detalles del episodio en diálogo con María Belén Ludueña y aclaró un punto clave: el chef no llegó a realizar el ascenso al volcán Lanín. “Esto fue en la previa”, explicó, al señalar que la descompensación ocurrió en la base, antes de iniciar la subida.

Consultado sobre la posibilidad de que el hospital emitiera un parte médico oficial, Ciuffolotti fue categórico. “No, no emiten ningún parte médico. Todo fue a pedido de la familia”, afirmó, dejando en claro que el hermetismo respondió a una solicitud directa del entorno íntimo del cocinero.

Por qué la internación se mantuvo en reserva

El periodista explicó además cómo se conoció finalmente la información. “Nos enteramos ahora porque un trabajador del hospital nos dio el dato en un primer momento y, a partir de ahí, hicimos las averiguaciones correspondientes”, detalló. Según indicó, la confirmación llevó varias horas de chequeo. “Esto nos tomó casi 12 horas poder confirmarlo”, agregó.

Ciuffolotti también señaló que no pudo reconstruir en detalle qué ocurrió con el resto del grupo que participaba de la excursión. “No tuve oportunidad de hablar con testigos directos del malestar de Petersen, ni siquiera sabemos si la excursión continuó o se suspendió para el resto”, explicó.

“Ustedes me preguntaban si había otras personas conocidas que viajaban con ellos para hacer el ascenso. Algunos volvieron, otros no. Ante una situación así, todo cambia. Cuando vas a un ascenso y ocurre algo de estas características, automáticamente hay que modificar los planes. Por eso nos centramos en el episodio y, sobre todo, en la salud de Christian”, concluyó.

Mientras tanto, Petersen continúa internado en terapia intensiva, bajo estricta supervisión médica, y su evolución sigue siendo reservada.

Con información de Ciudad Magazine