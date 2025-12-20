Christian Petersen y un avance clave en su recuperación: el detalle alentador tras el colapso

Christian Petersen, uno de los chefs más reconocidos del país, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. El viernes pasado, sufrió una descompensación durante una excursión en el volcán Lanín y fue trasladado de urgencia con un diagnóstico de falla multiorgánica.

La señal positiva en la salud de Christian Petersen luego del gravísimo colapso: “Buena noticia”

En medio de la preocupación y la incertidumbre, este viernes trascendió un dato que trajo algo alivio a quienes siguen de cerca su evolución. Según informaron en el programa Tarde o Temprano, los médicos le retiraron el respirador artificial a Petersen, es decir, que estaría respirando por sus propios medios.

Durante el programa, el cirujano cardiovascular Fernando Cichero explicó la importancia de este paso en la recuperación del chef. “Es una buena noticia”, sostuvo el especialista, y agregó que representa “un 50% arriba en la evolución clínica de Petersen”. Además, remarcó que “no estarían complicados los pulmones”, lo que abre una ventana de esperanza en un cuadro que sigue siendo delicado.

El propio Cichero detalló en qué consiste el diagnóstico que enfrenta Petersen: “Hay cuatro órganos fundamentales para mantener el equilibrio en el cuerpo: corazón, pulmones, riñones y cerebro. Cuando esos cuatro órganos se desequilibran, se llama falla multiorgánica”.

El médico explicó que existen cuatro causas principales que pueden desencadenar este cuadro crítico. Un infarto grave, una causa tóxica, una cuestión metabólica o una infección.

Cabe recordar que en las últimas horas, trascendió una fuerte versión que asegura que Petersen dio positivo en un examen toxicológico por consumo de estupefacientes.

Con información de Eldoce.tv