El rol clave del guía de montaña que asistió a Christian Petersen antes de su internación

La dramática situación que atraviesa el chef Christian Petersen en la Patagonia sumó un nuevo capítulo al conocerse los detalles previos a su descompensación. Según trascendió en las últimas horas, la intervención del guía de montaña que lideraba la expedición fue el factor que permitió una asistencia médica inmediata, evitando que el cuadro se agravara en plena altura del Volcán Lanín.

El profesional, un joven de 28 años con amplia capacitación internacional y antecedentes en rescates exitosos en la zona sur, detectó signos de alerta en las acciones de Christian Petersen que resultaron fundamentales para preservar la integridad del cocinero y del resto de los expedicionarios.

Christian Petersen en grave estado: comportamientos inusuales y síntomas de alerta en la base del volcán Lanín

De acuerdo con los testimonios recogidos por el programa Tarde o Temprano, el episodio comenzó cuando el grupo de 10 personas se disponía a iniciar el ascenso. Fue en ese momento cuando Petersen mostró actitudes que llamaron la atención del especialista. Los testigos describieron un estado de excitación psicomotriz y efusividad extrema, conductas que se alejaban del comportamiento habitual en este tipo de actividades de alta montaña.

“Empezó a correr y a quitarse las prendas de vestir, como los zapatos y las medias, en un estado de desorientación”, explicaron en la mesa periodística. Si bien inicialmente se evaluó la posibilidad de un ataque de pánico, la agresividad y el nivel de agitación obligaron al guía a actuar con celeridad para contener al paciente.

Christian Petersen en grave estado: protocolos de emergencia con la intervención de Gendarmería y Parques Nacionales

Ante la imposibilidad de sostener la situación dentro del grupo, el guía responsable activó de inmediato el protocolo de seguridad de montaña. Siguiendo las normativas vigentes, se comunicó con Gendarmería Nacional para solicitar apoyo y proceder a la sedación del chef, dada la gravedad de su estado.

Además de la asistencia sanitaria, el profesional cumplió con los pasos legales correspondientes:

Denuncia ante Parques Nacionales : un paso obligatorio ante incidentes de esta magnitud en áreas protegidas.

: un paso obligatorio ante incidentes de esta magnitud en áreas protegidas. Coordinación de evacuación: aseguró que el traslado al hospital de San Martín de los Andes se realizara bajo los estándares necesarios para cuadros de falla multiorgánica o afecciones cardíacas graves.

La comunidad andinista destacó la pericia del guía, quien ya cuenta con experiencia previa en situaciones de rescate complejas en el sur. Su formación académica y entrenamiento en el exterior fueron destacados como los pilares que permitieron leer correctamente los síntomas de Petersen antes de que el grupo se internara en los sectores más peligrosos del volcán.

