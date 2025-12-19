Gran hermetismo por la salud de Christian Petersen: cómo está y qué pasó camino a la cumbre del Lanín

Christian Petersen permanece grave en el hospital de San Martín de los Andes.

El reconocido chef, Christian Petersen, llegó a la provincia de Neuquén con el propósito de hacer cumbre en el volcán Lanín. Según supo DIARIO RÍO NEGRO, antes de ascender comenzó a tener un comportamiento extraño: estaba muy excitado y se sacó el calzado pese a las bajas temperaturas. Como “no estaba físicamente apto”, los guías solicitaron ayuda a Guardaparque y, junto a Gendarmería, activaron el operativo de rescate. Se encuentra hospitalizado en San Martín de los Andes con pronóstico reservado, aunque indicaron que presenta una «leve mejoría».



La información comenzó a trascender recién el miércoles. Allí el periodista de Realidad Sanmartinense, Sebastián Ciuffolotti, empezó a reconstruir la historia. En un principio fue atendido en el hospital de Junín de los Andes, donde los profesionales constataron la presencia de fibrilación auricular, un tipo de arritmia cardíaca. Luego fue derivado a San Martín de los Andes, ante la compleja evolución del caso.



Desde entonces permanece internado en la terapia intensiva del hospital Ramón Carrillo bajo asistencia respiratoria mecánica. Según el parte médico oficial, su cuadro incluye falla multiorgánica. Sin embargo, a diferencias de otras figuras reconocidas, hay un fuerte hermetismo alrededor del caso por “expreso pedido del entorno”.

Un examen toxicológico y la falta de respuesta de Salud



Su familia pidió derivarlo a Buenos Aires, pero el equipo médico descartó la posibilidad. “Su estado es muy delicado. Trasladarlo en estas condiciones implica un riesgo de vida real”, señaló el periodista. Agregó que habría registrado una leve mejoría, aunque continúa grave.



Según la información extraoficial, le practicaron exámenes toxicológicos al chef Christian Petersen para constatar si había consumido algún tipo de sustancia. DIARIO RÍO NEGRO intentó comunicarse con las autoridades del hospital Ramón Carrillo, aunque no recibió respuesta.

Guías especializados recordaron que el volcán Lanín es una montaña con una dificultad física alta. Demanda tener «una buena condición física y un apto psicofisíco emitido por parte de un médico».

Señalaron que, además, siempre se suele pedir una ficha médica y practicarse «chequeos médicos precios a una expedición de montaña».

Por otro lado, montañista «firma un consentimiento informado donde se le informa sobre los riesgos del ascenso y que está prohibido hacerlo bajo efecto de sustancia psicoactivas, como drogas y alcohol».

Falla multiorgánica: qué es



Se trata de una situación clínica grave en la que varios órganos vitales (como pulmones, corazón, riñones, hígado o cerebro) dejan de funcionar de manera adecuada al mismo tiempo o de forma progresiva. Se altera la circulación sanguínea y los tejidos dejan de recibir suficiente oxígeno y nutrientes.



Según explicaron especialistas, exige cuidados intensivos, con soporte avanzado como ventilación mecánica, medicamentos para mantener la presión arterial, diálisis y múltiples intervenciones simultáneas.



Incluso con tratamiento, lo índices de mortalidad son altos y las personas que sobreviven pueden quedar con secuelas a largo plazo, como daño renal crónico, problemas respiratorios persistentes, debilidad muscular o deterioro neurológico, solo por mencionar algunos ejemplos.