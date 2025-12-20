Facundo Arana puso contexto al drama de salud de Christian Petersen y habló de los riesgos de la montaña

En medio de la preocupación por el delicado estado de salud de Christian Petersen, quien permanece internado tras haber sufrido una descompensación durante una excursión en el Sur del país, Facundo Arana se refirió al episodio y aportó una mirada basada en su experiencia y conocimiento del ambiente de montaña.

La palabra de Facundo Arana sobre la salud de Christian Petersen y los protocolos del Parque Lanín

Consultado sobre si el chef estaba preparado para afrontar ese tipo de desafío, el actor —esposo de María Susini— fue categórico al describir el perfil de Petersen. “Conociéndolo a Petersen, además porque ya lo conocen, es un tipo súper duro, de la aventura, entonces no tengo ninguna duda de que sabía lo que iba a hacer y estaba en un estado físico general bueno”, afirmó, al destacar la condición física previa del cocinero.

Arana también subrayó que este tipo de travesías no se realizan de manera improvisada y que existen controles estrictos antes de autorizar las expediciones. En ese sentido, remarcó el rol del Parque Nacional Lanín y sus protocolos de seguridad.

“El Parque Lanín tiene protocolos de acción, de regulaciones, tiene prevención y gestión de riesgos. Todo un protocolo que en la prevención incluye quién está queriendo hacer esa aventura. Si alguien que no está preparado lo quiere hacer, el parque lo va a saber”, explicó el actor, poniendo el foco en la responsabilidad y el respeto por la montaña.

En medio de la angustia que genera la evolución del estado de salud de Christian Petersen, el testimonio de Facundo Arana aporta contexto y una mirada que combina experiencia personal, conciencia sobre los riesgos del entorno natural y reconocimiento a los sistemas de control existentes. Mientras tanto, el chef continúa internado bajo atención médica permanente a la espera de una evolución favorable.