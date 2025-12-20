“Excitación psicomotriz”: el síntoma que presentó Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

En las últimas horas se conocieron nuevos detalles sobre el crítico momento de salud que atraviesa Christian Petersen, quien permanece internado en terapia intensiva tras sufrir una grave descompensación durante una excursión al Volcán Lanín.

En el ciclo Tarde o temprano (eltrece), la periodista Fernanda Iglesias brindó precisiones sobre los minutos previos al episodio y reveló cuál fue el primer síntoma que alertó al guía de la travesía, Ezequiel Caporaletti, cuya rápida intervención resultó clave.

Qué le pasó a Christian Petersen minutos antes de descompensarse en el volcán Lanín

Fernanda aclaró en primer lugar, que el episodio no ocurrió en las alturas de la montaña, sino en el campo base. Además, dio a conocer que el chef habría presentado un presunto cuadro de “excitación psicomotriz” antes del ascenso.

“Cuando Christian llega al grupo, empieza a tener actitudes extrañas que llamaron la atención del guía, que es quien finalmente le salva la vida”, relató Iglesias al referirse al inicio del cuadro que terminó con el chef hospitalizado.

Según detalló la periodista, el comportamiento de Petersen se volvió rápidamente preocupante. “Caporaletti observó que Christian estaba un poco efusivo; se sacó los zapatos, las medias, se sacó la ropa y empezó a correr. Estaba agresivo”, explicó, describiendo una situación de extrema tensión en plena montaña.

Frente a ese escenario, la reacción del guía fue inmediata. De acuerdo al relato, Caporaletti tomó el control de la situación y activó los protocolos de emergencia: dio aviso a Gendarmería y realizó la denuncia correspondiente en Parques Nacionales. Petersen fue trasladado primero al hospital de Junín de los Andes, donde recibió atención inicial, y luego derivado a San Martín de los Andes.

“Ya lo tenían sedado, entonces lo intuban. Él no llega desmayado, lo inducen”, precisó Iglesias, dando cuenta de la gravedad del cuadro clínico que presentaba el cocinero.