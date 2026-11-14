Cierra Fox Sports Argentina: la fecha definitiva y qué pasará con la Fórmula 1 de Franco Colapinto

La televisión deportiva argentina se prepara para despedir a una de sus señales más reconocidas. Fox Sports dejará de transmitir definitivamente en el país el 31 de enero de 2027, una decisión que marcará el final de una etapa para el canal y generará cambios en la distribución de importantes competencias internacionales.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), la determinación ya fue comunicada a los trabajadores de la empresa y está relacionada con el vencimiento de los acuerdos comerciales que permitieron al grupo español Mediapro operar la marca desde 2022. La medida alcanzará a Fox Sports, Fox Sports 2 y Fox Sports 3, además de afectar a producciones propias y transmisiones deportivas.

Cuándo cierra Fox Sports Argentina y por qué dejará de transmitir

La fecha establecida para el cierre es el 31 de enero de 2027. A partir de entonces, las tres señales de Fox Sports dejarán de formar parte de la oferta televisiva argentina.

La decisión está vinculada con una operación empresarial que comenzó en 2019, cuando The Walt Disney Company adquirió 21st Century Fox por aproximadamente 71.300 millones de dólares.

Como Disney ya era propietaria de ESPN, las autoridades argentinas de Defensa de la Competencia establecieron condiciones para evitar una concentración excesiva de señales y derechos deportivos.

En ese contexto, durante 2022 se concretó la transferencia de la operación de Fox Sports al grupo español Mediapro, que quedó a cargo de sus tres canales y de distintos contenidos deportivos.

El acuerdo contemplaba compromisos comerciales por cinco años. Con el vencimiento de ese esquema, la empresa decidió no continuar con la operación de las señales en Argentina.

De acuerdo con la información difundida, los empleados fueron notificados sobre el cierre y recibirán las indemnizaciones correspondientes.

Qué pasará con la Fórmula 1 y las carreras de Franco Colapinto tras el cierre de Fox Sports

Uno de los principales interrogantes que genera la desaparición de Fox Sports está relacionado con las transmisiones de la Fórmula 1, una competencia que ganó enorme popularidad en Argentina por la participación de Franco Colapinto.

Durante los últimos años, la señal deportiva ofreció buena parte de las carreras, entrenamientos y clasificaciones, convirtiéndose en una alternativa para quienes siguen el automovilismo por televisión paga.

Sin embargo, el cierre de Fox Sports no significa que la Fórmula 1 dejará de verse en Argentina.

ESPN mantiene un acuerdo de transmisión con la categoría hasta el final de la temporada 2028, renovado en febrero de 2026.

Ese contrato incluye los Grandes Premios, las clasificaciones, las carreras Sprint y las prácticas, además de contenidos de Fórmula 2 y Fórmula 3.

Durante 2026, Fox Sports pudo emitir gran parte de las competencias mediante un esquema de sublicencias, mientras que Disney+ conservó la transmisión del calendario completo.

Todavía no se confirmó cómo se distribuirán las carreras en Argentina a partir de febrero de 2027, por lo que resta conocer qué señales y plataformas tendrán a su cargo las emisiones.

Qué pasará con Telemétrico, el programa de Fórmula 1 de Adrián Puente

El cierre también afecta a Telemétrico, el ciclo dedicado a la Fórmula 1 que conduce el periodista Adrián Puente y que se convirtió en uno de los programas más reconocidos de la señal.

Puente confirmó a través de las redes sociales que la coproducción con Fox Sports finalizará a fines de diciembre de 2026.

El conductor explicó que la finalización del vínculo estaba contemplada en el acuerdo comercial y destacó el trabajo realizado por el equipo durante los últimos años.

Además, adelantó que Telemétrico continuará desarrollando contenidos en plataformas digitales, especialmente a través de su canal de YouTube.

Aunque todavía no anunció un nuevo destino televisivo, Puente anticipó que habrá novedades sobre el futuro del proyecto.

El ciclo logró construir una comunidad de seguidores del automovilismo, especialmente durante el crecimiento del interés por la Fórmula 1 a partir de la llegada de Franco Colapinto.

Qué otros deportes se verán afectados por el cierre de Fox Sports

La desaparición de la señal también abre interrogantes sobre la distribución de otras competencias internacionales que formaron parte de su programación.

Entre ellas se encuentran:

Copa Libertadores: uno de los principales torneos de clubes de Sudamérica.

uno de los principales torneos de clubes de Sudamérica. Champions League: la competencia más importante del fútbol europeo a nivel de clubes.

la competencia más importante del fútbol europeo a nivel de clubes. Fórmula 1: una de las transmisiones más populares del canal.

una de las transmisiones más populares del canal. UFC: eventos internacionales de artes marciales mixtas.

eventos internacionales de artes marciales mixtas. Otras disciplinas: competencias de vóley, básquet y fútbol femenino, entre otros deportes.

La continuidad de estas transmisiones dependerá de los derechos comerciales vigentes y de los acuerdos que se establezcan para 2027.

Por el momento, no existe una confirmación definitiva sobre cómo quedará distribuida toda la programación deportiva que actualmente ofrece Fox Sports.

El final de Fox Sports en Argentina después de casi tres décadas

La salida de Fox Sports representa un cambio significativo en la historia de la televisión deportiva argentina.

La marca comenzó a consolidarse en América Latina durante la década de 1990 y se convirtió en una referencia para distintas generaciones de espectadores.

Sus transmisiones de fútbol internacional, automovilismo y otras disciplinas, junto con sus programas periodísticos, formaron parte de la evolución de la televisión deportiva por cable.

Aunque durante 2026 la señal había renovado su imagen, sus estudios y parte de su programación, el vencimiento de los acuerdos comerciales terminó por definir su futuro.

El 31 de enero de 2027 marcará así el final de Fox Sports en la televisión argentina, mientras se abre una nueva etapa para los derechos deportivos, las plataformas de streaming y los programas que durante años identificaron a la señal.