Un buen descanso es fundamental para el bienestar físico y emocional, ya que nos permite afrontar las tareas del día en mejores condiciones. Sin embargo, el ritmo agitado y acelerado de la vida cotidiana dificulta relajarse por completo a la hora de acostarse, y muchas veces terminamos el día corporalmente agotados, pero sin lograr un verdadero descanso.

Es por eso que cada vez más especialistas recomiendan incorporar movimientos suaves antes de dormir que permiten liberar tensiones acumuladas, en especial en la zona lumbar, cervical y de las caderas. Te contamos cinco ejercicios para hacer antes de acostarse que te ayudarán a descansar mejor.

Cinco ejercicios para hacer antes de acostarse que te ayudarán a descansar mejor

A través de un video de TikTok, un fisioterapeuta español conocido como «Adri Fitness«, compartió una rutina de cinco ejercicios simples que cualquiera puede hacer en su cama y que alivian la espalda. La propuesta se volvió viral y fue celebrada por miles de usuarios que aseguraron haber experimentado alivio inmediato tras probarla.

Según Adri, no hace falta recurrir a sesiones largas ni a pastillas para mejorar el descanso, con solo 20 repeticiones por ejercicio, el cuerpo ya sentirá el relax necesario para lograr un sueño reconfortante. El video original superó las 500 mil visualizaciones y los comentarios no tardaron en llegar de personas de todo el mundo que remarcaron sus buenas experiencias con esta ejercitación diaria.

El fisioterapeuta detalló que los beneficios se sienten en su mayoría en la zona lumbar, espalda baja, caderas y piernas, zonas que suelen cargar tensión durante el día, ya sea por malas posturas, sedentarismo o estrés:

Balanceo de piernas abiertas (20 repeticiones)

Cómo hacerlo: acostate boca arriba, abrí las piernas y comenzá a balancearlas de un lado al otro suavemente.

Beneficio: libera la tensión acumulada en la zona lumbar y relaja la espalda baja. Apoyar el talón sobre los dedos del pie

Cómo hacerlo: sentado o acostado, apoyá el talón de un pie sobre los dedos del otro y realizá un movimiento rítmico de presión y liberación.

Beneficio: relaja los músculos posteriores de la pierna y alivia la tensión en la columna