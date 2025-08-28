Cinthia Fernández denunció ataques de bots en Instagram y va a la Justicia: “Gente muy jodida”

Cinthia Fernández explicó que debió lidiar con “gente muy jodida” que “denunció” su cuenta de la red social Instagram y explicó que llevará el proceso a una mediación judicial, con el fin de que la “gente de Meta” investigue y dé con el responsable, del que supone una impactante cantidad de bots enfocados en comprometer su perfil digital.

Cinthia Fernández llevará una nueva causa a la justicia

“Qué sufrimiento e injusticia. 14 días sin mis medios de trabajo, es la segunda vez en dos meses que me pasa esto. Los medios son totalmente injustos, tanto que voy a llevar a acciones judiciales, a una mediación judicial por la red social con la que trabajo hace muchísimos años”, inició Fernández.

Por tanto, la bailarina no dudó en culpar a la falta de restricciones del medio digital, además del denunciante como tal: “Por culpa de los malos controles y la gente muy jodida, que paga para bajar mi cuenta, quieren bajarme y no van a poder”.

“No es normal que en dos meses te bajen dos veces la cuenta. Hay una persona que denuncia cosas de mi perfil, que no infringen para nada las leyes comunitarias, pero que confunden a los ojos del bot”, continuó la artista, autoproclamada “emprendedora”.

Así que encontró la punta del hilo: “De ésta manera, al hacer la mediación, la gente de Meta va a tener que investigar y ver de dónde salen la horda de bots con los que me denuncian, con eso se va a conocer el IP y así la persona que paga”.

“Le queda muy poquito tiempo de viveza a quien se mete con mi fuente la-bo-ral. Es una persona que no tiene nada que hacer y tira la -plata-. Imaginense que -para que la denuncia sea efectiva en- una cuenta como la mía, necesitás de US$5 mil para arriba”, añadió en una historia de la misma cuenta.

En el último corto, la mediática le dedicó un párrafo a su futuro esposo y abogado: “Siempre con mi protector que me cuida en todo, con el mejor estudio de abogados que existe, Roberto Castillo”.

Antes de finalizar, se refirió a quien supone que estaría detrás de los bloqueos: “Tiene tiempo, plata y ganas, pero ahora se le terminó la joda, ahora sí me calenté”.