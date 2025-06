Amalia Granata acusó a Cinthia Fernández de cobrar por ser candidata y la respuesta fue letal

La actual diputada de la legislatura de Santa Fe y ex vedette Amalia Granata apuntó tajante contra Cinthia Fernández al acusarla de que lucró con una importante suma económica a la hora de postularse como diputada provincial en las PASO de 2021, aunque la influencer no se quedó atrás.

Cinthia Fernández le responde a Granata tras una grave acusación: “Que muestre pruebas”

Luego de un acto fallido de la también ex vedette, que incluyó un video en portaligas mientras bailaba frente al Congreso y un 1.1% de los votos, Granata retomó el deslize. En cuanto escuchó sobre un rumor de una candidata que habría cobrado US$50 mil por postularse, inició: “Es Cinthia Fernández”.

Como dato fidedigno del hecho, la política y militante por Las dos vidas, añadió: “Lo contó Yanina -Latorre- en un montón de programas de televisión”. Además, destacó: “Yo me cansé de sacar préstamos para bancarme mi partido y candidatura. Ya no sé a quién pedirle que me financie para ser candidata”.

Por su parte, la también militante en contra de la ley de IVE refutó: “Amalia Granata. Lo tomo de quién viene”. No obstante, Fernández advirtió: “Si dijo eso va a tener que mostrar pruebas, supongo. Si no se va a comer alto juicio”.