Cinthia Fernández reveló su peor momento económico: «Sin nada en la heladera»:

En su cudnta oficial de Instagram, la mediática modelo Cinthia Fernández sacó a la luz el difícil momento económico que le tocó atravesar cuando casi no tuvo dinero para llegar a fin de mes y poder financiar sus compras diarias.

Con una historia, la panelista invitó a sus seguidos a que le pregunten lo que quieran y fue allí que uno de ellos le consultó si alguna vez había sentido que no que no iba lograr llegar a fin de mes con el dinero que poseía.

Ante esa inquietud, Fernández empezó a relatar una etapa compleja en su vida en cuanto a lo económico, en la que incluso mencionó que llegaba a quedarse «sin nada en la heladera«.

“Sí, un día tenía 2500 pesos en la cuenta y no tenía más leche, ni me pagaban en el trabajo y me había quedado sin nada en la heladera”, recordó la modelo de aquel mal trago que debió atravesar cuando sus ingresos no alcanzaban.

En la publicación, añadió que estiró el dinero que tenía entonces «lo más que pude» hasta que un momento «mi cuerpo no dio más». «Me largué a llorar enfrente de mi pareja (Martín Baclini) y con mucha vergüenza le confesé lo que me pasaba y él me ayudó y me hizo prometerle que nunca más le iba a ocultar que me faltaba para comer«.

Cinthia Fernández recordó otra difícil situación

Según relató Cinthia Fernández, aquella no fue la única situación compleja que tuvo que atravesar desde lo económico, ya que antes incluso se vio obligada a recibir una ayuda de su madre para continuar pagando la escuela de sus hijas.

“Con mi mamá lo mismo. Debía colegio y no tenía trabajo ni plata y mi mamá me dio los ahorros que tenía para su casita y con mucha vergüenza lo agarré. Me aterraba que me las sacaran del colegio”.

A partir de ese recuerdo, y luego de aclarar que con el tiempo le devolvió el dinero tanto a Baclini como a su madre, la modelo arremetió contra contra su ex y padre de sus hijas, Matías Defederico , al que le reprochó su ausencia en los días más duros.

“Por eso la bronca con el progenitor por tantos momentos de mierda, durante y luego de la relación. Jamás lo voy a perdonar. Haber pasado hambre y miedo a que se queden sin educación, además de toda la violencia, jamás será perdonado”, concluyó.