Cómo eliminar la humedad con este metodo japonés

Con la llegada de la primavera y el fin del invierno, empiezan a subir las temperaturas, lo que lleva a abrir más seguido las ventanas y apagar estufas o calefactores. Sin embargo, este cambio de estación también puede favorecer la aparición de humedad en el interior de los hogares. Un problema que no solo daña las paredes, sino que además deja malos olores difíciles de eliminar. Para esto, existe un método japonés muy efectivo y poco conocido que ayuda a combatirlo.

La humedad en las casas es un inconveniente frecuente en todas las época. El exceso de agua en el aire se impregna en las superficies, especialmente en paredes y techos, y muchas veces se agrava por filtraciones. Esto no solo deteriora la pintura, que comienza a descascararse, sino que también genera olores desagradables que afectan el bienestar en el hogar.

Existen distintos métodos para combatir la humedad en el hogar, como los deshumidificadores eléctricos. Sin embargo, suelen ser costosos y poco amigables con el medioambiente. Frente a esto, se puede recurrir a una alternativa sencilla y económica, originaria de Japón, que ayuda a mantener los ambientes libres de humedad y malos olores sin necesidad de gastar demasiado.

El método japonés perfecto para eliminar la humedad de tu casa

El método japonés que se ha vuelto furor y es perfecto para liberar la humedad acumulada es con el carbón del bambú que se produce al carbonizar piezas de bambú a alta temperatura, lo que permitirá absorber hasta cuatro veces el agua. Además, esta técnica recibe el nombre de takesumi y hay que remontarnos a la época samurái debido a la eficacia de la purificación ambiental.

Para poder aplicar este método, es necesario conseguir carbón de bambú puro, se puede conseguir en tiendas orgánicas y luego colocar de dos a cuatro trozos en áreas de hasta 10 metros cuadrados donde haya mayor presencia de humedad. A su vez, se recomienda removerlo cada dos o tres meses.