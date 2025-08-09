Cómo es «Los diamantes de Amberes: el robo del siglo», la nueva película de Netflix sobre un crimen millonario

Cómo es «Los diamantes de Amberes: el robo del siglo», la nueva película sobre un crimen millonario.-

Este viernes 8 de agosto 2025, Netflix agregó a su catálogo esta película estilo documental que narra con detalles uno de los robos más audaces de la historia contemporánea. Basada en hechos reales, ocurridos en Bélgica en el año 2003, «Los diamantes de Amberes: el robo del siglo» promete seguir de cerca este increíble golpe millonario. Los detalles.

Sinopsis oficial:

«Amberes, 2003. Una banda de ladrones roba el impenetrable Centro del Diamante. ¿Quiénes estuvieron detrás de uno de los mayores robos de la historia y cómo consiguieron hacerlo?«

Este nuevo documental disponible en el catálogo de Netflix, revive uno de los robos más ingeniosos de las últimas décadas. La película se inspira en el libro «Flawless: The Story of the World’s Greatest Jewel Heist» de Scott Selby. La historia, basada en hechos reales ocurridos en Bélgica en el año 2003, indaga en los detalles de un golpe millonario que puso a prueba (y superó) los sistemas de seguridad más sofisticados de su tiempo.

Disponible desde este viernes 8 de agosto de 2025 dentro del catálogo de documentales de la plataforma, el guión gira en torno al asalto al Centro Mundial de Diamantes de Amberes, reconocido como uno de los lugares más resguardados del planeta. A través de entrevistas exclusivas, material de archivo y escenas reconstruidas, el filme revela cómo una banda de ladrones consiguió atravesar la protección de una bóveda considerada inviolable.

Este robo es considerado como uno de los mayores atracos de la historia y el documental muestra cómo los ladrones planificaron todo durante meses, estudiando los sistemas de seguridad y buscando la manera de burlarlos.

La producción también explora el después, con el trabajo de las autoridades que resolvieron el caso y recuperaron los diamantes robados.