¿Cómo fue el debut de «Carnaval»? El streaming de Jorge Rial, Fantino, Canosa y Doman 

Jorge Rial debutó con “Carnaval”, su propio canal de streaming, integrado por importantes figuras. El lunes 2 de junio, el primer programa que salió al aire fue Cónclave, con Viviana Canosa, Alejandro Fantino, Jorge Rial y Fabián Doman.

Cómo fue el estreno de «Carnaval», el streaming de Jorge Rial

«Hola a todos. Probablemente les sorprenda ver a una persona de saco y corbata en streaming, pero esto es medio loco, inusual, es un carnaval. Va a haber máscaras, disfraces, ricos que se convertirán en pobres, y pobres que se convertirán en ricos, sabios que serán necios, y necios que serán sabios, mendigos que serán reyes, y reyes que serán mendigos. Así comienza Carnaval», introdujo Doman.

Y siguió: «Está bueno porque es laburo, los argentinos somos pobres. Te vamos a contar primicias y a divertir, pero los políticos acá tienen miedo de que los mencionemos…».

«Me dijeron que acá la guillotina no funciona, por eso vine», acotó filosa Viviana Canosa, quien se fue de algunos medios en el último tiempo por su bajada de línea.

En otro tramo del ciclo, la conductora de Viviana en Vivo se refirió a su llegada a El Trece meses atrás y deslizó que Javier Milei presionó a las autoridades del canal para que la saquen del aire.

«Milei dijo que era distinto a todos y dice ‘viva la libertad’. De expresión, no. Yo hoy estoy acá porque me garantizaron libertad, se que mañana cuando me voy no tengo una guillotina. Hace dos años me clavaron cuatro guillotinas: El Observador, LN+, Radio Rivadavia y A24», introdujo sin vueltas.

