Un joven veterinario se transformó en la nueva voz del campo en las redes sociales. Con más de un millón de seguidores, Gastón Britos (@gastonbritos_vet) combina humor, conocimiento y pasión para mostrar la vida cotidiana de los animales que atiende: potrillos, vacas que esconden dolor, historias de esfuerzo y ternura que muchas veces no trascienden de los alambrados.

Desde Tres Pozos, Córdoba, Gastón comenta que “escapa un poco al veterinario convencional… mi especialidad son los bovinos”, explica Britos, que se dedica principalmente al cuidado de rumiantes y que encontró en las plataformas digitales una forma de visibilizar realidades del campo que suelen pasar inadvertidas.

Gastón Britos, el veterinario influencer que conquistó las redes junto a una ternerita rescatada

Uno de los personajes más queridos de sus videos es Olga, una ternera que nació enferma, fue rechazada por su madre y que gracias a los cuidados de Gastón sobrevivió. Con el tiempo, se convirtió en la estrella de la comunidad virtual que sigue al veterinario.

“Le mostré a la gente lo que es tener un paciente pediátrico… al final Olga zafó y hoy es la diva de las redes. Yo ya no soy Gastón Britos, soy el papá luchón de Olga”, bromea el veterinario.

El vínculo con la ternerita va más allá de lo viral: representa un símbolo del mensaje que Gastón busca transmitir. “Los bovinos enmascaran mucho el dolor porque son animales presa… nos obliga a trabajar antes de que la enfermedad avance”, explica, destacando la importancia de la observación y del cuidado responsable de los animales.

La emoción de Gastón al celebrar el primer año de Olga, su ternerita

Al cumplir un año, Olga recibió un homenaje especial de su “papá luchón”. En un emotivo mensaje, Britos escribió:

“La llegada de un animal a tu vida es algo inexplicable, se vuelve parte de uno y te acompañan a soñar y crecer, todo eso se resume en OLGUITA. Dicen que las mejores historias nacen sin planificarlas, a OLGUI su mamá la parió y no la aceptó, a partir de allí su salud se complicó y nuestra relación comenzó siendo ‘VETERINARIO-PACIENTE’.

Hoy siento que vos me buscaste y me diste tu apoyo para seguir soñando. No sos simplemente una ternera más: las sonrisas que regalás a diario, los dibujos que los niños hacen de vos… simplemente no puedo estar más orgulloso. Esta tarde festejamos con tortita de pasto, globos y velitas como te lo merecés. ¡Te amamos nuestra Reina! Feliz primer añito”.

Lo que comenzó como videos virales hoy se convirtió en una comunidad que impulsa un mensaje de respeto, amor y responsabilidad hacia los animales. Con cada publicación, Gastón Britos recuerda que detrás de cada ternerita, caballo o vaca hay una historia que merece ser contada.