Cómo hacer empanadas de roast beef: la receta de Sofi Martínez en MasterChef Celebrity
Una receta ideal para preparar en casa y lucirse en las fiestas o en una reunión con amigos.
En una nueva gala de MasterChef Celebrity, Sofi Martínez sorprendió al jurado con una receta clásica y con mucha identidad argentina: empanadas de roast beef. Todos los participantes debieron cocinar este clásico argentino, un plato que combina sabor casero, técnica y un toque gourmet gracias al relleno jugoso y bien condimentado.
La periodista y conductora, que viene ganando terreno en el certamen con propuestas cada vez más elaboradas, presentó una versión moderna de las empanadas tradicionales, con carne tierna y una cocción lenta que potenció los sabores.
Ingredientes
Para el relleno:
- 500 g de roast beef (cortado en cubos pequeños o desmenuzado)
- 1 cebolla grande
- 1 morrón rojo
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharada de pimentón dulce
- ½ cucharadita de comino
- 1 cucharadita de ají molido
- Sal y pimienta a gusto
- 1 chorrito de vino tinto
- Aceite de oliva
- 2 huevos duros picados (opcional)
- 50 g de aceitunas verdes o negras picadas (opcional)
Para el armado:
- 12 tapas para empanadas (criollas o de hojaldre)
- 1 huevo batido (para pintar)
Preparación paso a paso
- Cocinar la carne: En una olla o sartén profunda, calentar un poco de aceite de oliva y sellar el roast beef hasta dorarlo. Agregar el vino tinto y dejar reducir unos minutos.
- Incorporar las verduras: Añadir la cebolla, el morrón y el ajo picados. Cocinar hasta que estén tiernos y bien integrados con la carne.
- Condimentar: Agregar el pimentón, comino, ají molido, sal y pimienta. Cocinar a fuego bajo unos 10 minutos para que todos los sabores se concentren.
- Dejar enfriar el relleno: Antes de armar las empanadas, dejar que el relleno repose a temperatura ambiente. Incorporar los huevos duros y las aceitunas si se desea.
- Armar las empanadas: Rellenar cada disco con una cucharada del preparado, cerrar con repulgue o tenedor, y pincelar con huevo batido.
Cocinar:
- Al horno: 200 °C por 20–25 minutos, hasta que estén doradas.
- Fritas: en aceite caliente, hasta que se doren de ambos lados.
Las empanadas de roast beef de Sofi fue uno de los platos más elogiados de la noche. Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui destacaron el sabor intenso y su textura perfecta. Una receta ideal para preparar en casa y lucirse en las fiestas o en una reunión con amigos.
