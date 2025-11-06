Una de las participantes favoritas de MasterChef Celebrity renuncia de forma “intempestiva”: los motivos

Una noticia sacudió este miércoles los pasillos de MasterChef Celebrity: Valentina «Valu» Cervantes, una de las concursantes más queridas por el público, ha decidido abandonar el reality culinario de forma “intempestiva”, según reveló Ángel de Brito.

La primicia fue revelada por el conductor de LAM, quien desató el misterio al confirmar que la renuncia se debió a motivos personales y sentimentales.

Una vez revelado el nombre, el conductor fue categórico: Valu Cervantes se va del país en los próximos días por un pedido directo de Enzo Fernández, residente en Europa.

“Efectivamente, está con ese hombre y renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso”, precisó De Brito.

La razón familiar detrás de la renuncia

A esta información, Yanina Latorre sumó el contexto familiar del drama. Según la panelista, la pareja de Valu es «superceloso» ante su éxito y el aumento de su trabajo. Sin embargo, el detonante final fue la situación con sus hijos.

La hija mayor, que se había quedado en Europa, visitó a Valu por el Día de la Madre y se negó a regresar, extrañando mucho a su madre.

Latorre concluyó que el conflicto logístico y emocional —ya que la familia había quedado muy separada— llevó a la decisión de reunificarse: «La familia queda muy separada y se vuelven todos para Europa». El conductor cerró indicando que la última grabación de Cervantes está pautada para el 10 de noviembre.