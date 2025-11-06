MasterChef Celebrity tuvo a su tercer eliminado: quién dejó el reality

La competencia en MasterChef Celebrity no da tregua, y este miércoles se conoció el nombre del tercer famoso que tuvo que abandonar las cocinas.

Once participantes se jugaron la permanencia en una gala de eliminación de alto voltaje, sometidos a la estricta evaluación de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

El grupo en riesgo con delantal negro incluía a figuras como Luis Ventura, Alex Pelao, Emilia Attias, El Peque Schwartzman, Andy Chango, Momi Giardina, Sofía Gonet, Sofía Martínez, Eugenia Tobal, Chino Leunis y Valentina Cervantes.

El desafío de la transformación

La dificultad del desafío se escondía bajo las cajas misteriosas, que contenían ingredientes típicos de la gastronomía argentina. La consigna de los chefs fue exigente: cocinar algo completamente distinto, pero asegurando que el producto original se sintiera en la degustación.

Tras la deliberación, el jurado comenzó a salvar a los participantes de a grupos. Primero, Valu Cervantes, Momi Giardina, Sofía Martínez y Eugenia Tobal lograron subir al balcón pese a que sus platos no se lucieron. Luego, llegó el turno de Reini, Emilia Attias y el Chino Leunis, quienes recibieron elogios por haber cumplido a la perfección con la compleja consigna.

Quién es el tercer eliminado de MasterChef Celebrity

La tensión se concentró en la «cuerda floja» con Luis Ventura, Alex Pelao, el Peque Schwartzman y Andy Chango. Tras salvar a Ventura y Pelao por una mínima diferencia, Donato anunció el veredicto final.

El participante que se convirtió en el tercer eliminado de MasterChef Celebrity fue el tenista El Peque Schwartzman.