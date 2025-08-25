Esta semana el menú lo propone el chef Paco Almeida

Paco Almeida es un chef y periodista barilochense con más de 20 años de experiencia en la industria gastronómica y televisiva. Nacido y criado en Bariloche, estudió en la histórica Escuela de Hotelería y Gastronomía local. Un establecimiento creado en 1986 para formar a los futuros profesionales que llevan adelante la agitada industria turística barilochense y patagónica.

Luego de recibirse en el año 2002, emigra a La Plata para estudiar Comunicación Social mientras trabajaba en cocinas de la ciudad para solventar sus estudios. Fueron 6 años de perfeccionamiento en Ciencias Sociales, siempre con la idea de unir ambas pasiones en un futuro: la comunicación y la gastronomía.



Finalizado sus estudios en Comunicación decide ir un paso más allá y comienza su raid por el extranjero a seguir perfeccionando su arte culinario. Países como México, Canadá, Nueva Zelanda y Costa Rica fueron sus principales destinos. Allí vive todo tipo de experiencias, aprendizajes donde debe adaptarse a diferentes culturas y costumbres culinarias.

Recolector de kiwis en Nueva Zelanda, parrillero en un grill mexicano de Playa del Carmen, pizzero en Costa Rica, breakfast chef en un centro de ski en Canadá, fueron solo algunas de tantas experiencias vinculadas a la gastronomía por el mundo.

Actualmente reside en Buenos Aires y se dedica a la comunicación gastronómica, con participación en TV en diversos canales y en streaming, además de su activa participación en redes sociales como @ChefPacoAlmeida realizando todo tipo de contenidos propios y para diferentes marcas.

Listado de compras

1 paleta de cordero

3 lomos de cordero

500 gr ojo de bife o paleta

1 cabeza de ajo

300 gr champiñones

300 gr portobellos

100 gr hongos de pino

cebolla de verdeo

vino tinto

cebollas blancas y moradas

papas

zanahorias

aceite de oliva

2 limones

250 gr chocolate

150 gr manteca

20 gr cacao

azúcar

cerveza negra

IPA

1/2 docena de huevos

pan rallado

1 kg harina 0000

1 brócoli

queso crema

queso rallado

nueces

leche

LUNES

Paté de hongos

Ingredientes:

– 300 gr de hongos champiñón

– 300 gr de portobellos

– 100 gr hongos de pino secos

– 1 cebolla

– 1 diente de ajo

– 1 puerro

– vino tinto c/n

– queso crema c/n

– aceite de oliva

– limón



Preparación

1. Comenzamos cortando y dorando bien los hongos. Hidratar los hongos de pino en agua tibia. Reservar.

2. En la misma sartén sudar el ajo y la cebolla. Dorar bien y desglasar con vino blanco.

3. Una vez bien cocido, procesar con el aceite de oliva, el queso crema y el jugo de limón.

MARTES

Brownie de cerveza negra

Ingredientes (salen 9 porciones generosas)

– 250 gr chocolate

– 150 gr manteca

– 400 gr azúcar

– 80 cc cerveza negra

– 3 huevos

– 250 gr harina

– 20 gr cacao

– nueces c/n



Procedimiento

1- Fundir el chocolate y mezclar con la manteca.

2- Integrar los huevos con el azúcar.

3- Mezclar harina, con una pizca de sal y el cacao.

4- Unir las 3 preparaciones y sumar la cerveza, mezclar.

5- Colocar en un molde de 24 cm alto con papel manteca. Llevar a horno precalentado a 190° C de 30 a 40 minutos.

MIÉRCOLES

Pastel de papas de cordero

Ingredientes:

– 1 paleta de cordero deshuesado

– 1 cebolla

– 1 zanahoria

– 100 gr chorizo colorado

– verdeo fresco picado

Para el puré:

– 300 gr de puré de papas

– verdeo fresco picado

– 1 huevo



Preparación

1- Comenzamos desgrasando parcialmente la carne de cordero. La vamos a sellar en una sartén con un poco de aceite. Una vez bien sellada sumamos la cebolla y la zanahoria bien picadas. Cocinamos bien. Al final añadimos el chorizo colorado y un poco de verdeo. Reservar.

Para el puré vamos a pisar las papas con un huevo, aceite de oliva, verdeo sal y pimienta. Por último montamos el pastel con el puré y arriba queso rallado. Llevar a horno pre calentado a 200° C hasta que gratine.

JUEVES

Milanesas de lomo de cordero

Ingredientes:

– 3 lomos de cordero

– pan rallado

Para la huevada:

– 3 huevos

– mostaza

– ajo en polvo

– ralladura de limón

– 50 cc de leche

– sal y pimienta

Para el puré de brócoli:

– 300 gr de brócoli

– 500 gr de puré de papas

– nuez moscada

– 2 cdas de queso crema

– 50 gr queso rallado



Preparación

Comenzamos limpiando los lomos y con ayuda de un martillo y un separador los vamos a estirar bien.

Luego pasamos por pan rallado, por la mezcla de huevo y de nuevo por pan rallado. Freír en abundante aceite.

Para el puré vamos a cocinar y procesar el brócoli. Luego mezclamos con las papas cocidas, la nuez moscada, el queso rallado, el queso crema y un poco de leche. Pisar bien hasta obtener un puré cremoso. Por último servir con jugo de limón.

VIERNES

Goulash con spaetzle IPA

Ingredientes para el goulash:

– 500 gr de ojo de bife (puede ser paleta o roast beef)

– 2 cebollas blancas

– 2 cebollas moradas

– 1 diente de ajo

– 1 litro caldo de verduras

– harina c/n

Para el spaetle:

– 400 gr harina 0000

– 4 huevos

– 300 cc de cerveza IPA

– 1 puñado de perejil picado

– sal y pimienta



Preparación

Comenzamos cortando la carne en cubos medianos. Yo usé ojo de bife, pero puede ser tranquilamente un corte más económico, ya que es una cocción larga donde se va a tiernizar bien cualquier corte. La pasamos por harina y sellamos en olla bien caliente con aceite. Reservar.

Misma olla añadimos más aceite y sudamos las cebollas y el ajo. Bien doradas. Luego sumamos la carne, el caldo de verduras y dejamos cocinar a fuego lento por lo menos 1 hora.

Para los spaeztle vamos a mezclar los huevos, con la harina y la cerveza, luego sumamos el perejil picado. Salpimentar.

En un olla con abundante agua hirviendo colocamos un colador de agujero grande, tiramos la masa y con ayuda de una espátula vamos presionando hasta que caigan los spaeztle, sobre el agua hirviendo. A medida que flotan los colamos con ayuda de una espumadera y los pasamos a una placa con aceite de oliva. (Si no los van a comer en el momento, lo mejor es cortarles la cocción con agua fría).