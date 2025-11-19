Cómo hacer jugo verde natural para tener un impulso de energía en la mañana y mejorar la digestión 

Comenzar el día con más vitalidad y una digestión liviana es posible con una preparación simple y natural que se está volviendo tendencia: el jugo de manzana verde, limón, apio y espinaca, un “shot” vegetal que combina vitaminas, fibra, minerales y antioxidantes en un solo vaso.

Este licuado se destaca por ser una alternativa nutritiva al café matinal, ya que aporta energía sin irritar el estómago y con beneficios para el sistema digestivo.

Los beneficios de tomar este jugo verde por la mañana

Cada ingrediente tiene una función clave:

Manzana verde: aporta fructosa de absorción lenta, energía sostenida y pectina, una fibra que regula el tránsito intestinal.

Limón: alcalinizante y rico en vitamina C, favorece la digestión y mejora la absorción de nutrientes.

Apio: diurético natural que ayuda a desinflamar y eliminar líquidos retenidos.

Espinaca: fuente de hierro, magnesio y antioxidantes que contribuyen a la oxigenación y al rendimiento físico desde la mañana.

En conjunto, crean un jugo que alcaliniza el organismo, mejora la inflamación digestiva y activa el metabolismo desde temprano.

Cómo preparar jugo verde saludable

Ingredientes:

1 manzana verde

Jugo de ½ limón

1 o 2 tallos de apio

Un puñado de espinaca fresca

1 vaso de agua

Paso a paso:

Lavar bien todos los ingredientes. Colocar todo en la licuadora junto con el agua. Batir hasta lograr una mezcla homogénea. Consumir recién hecho, preferentemente en ayunas.

Un vaso de este jugo aporta:

Mayor energía desde la mañana

Mejor digestión

Menos sensación de hinchazón

Más hidratación y vitalidad

Nutrientes esenciales sin recurrir a suplementos

Una opción rápida, económica y perfecta para quienes buscan sentirse más livianos, activos y saludables desde el primer momento del día.