Cómo hacer jugo verde natural para tener un impulso de energía en la mañana y mejorar la digestión
Una opción rápida, económica y perfecta para quienes buscan sentirse más livianos, activos y saludables desde el primer momento del día.
Comenzar el día con más vitalidad y una digestión liviana es posible con una preparación simple y natural que se está volviendo tendencia: el jugo de manzana verde, limón, apio y espinaca, un “shot” vegetal que combina vitaminas, fibra, minerales y antioxidantes en un solo vaso.
Este licuado se destaca por ser una alternativa nutritiva al café matinal, ya que aporta energía sin irritar el estómago y con beneficios para el sistema digestivo.
Los beneficios de tomar este jugo verde por la mañana
Cada ingrediente tiene una función clave:
- Manzana verde: aporta fructosa de absorción lenta, energía sostenida y pectina, una fibra que regula el tránsito intestinal.
- Limón: alcalinizante y rico en vitamina C, favorece la digestión y mejora la absorción de nutrientes.
- Apio: diurético natural que ayuda a desinflamar y eliminar líquidos retenidos.
- Espinaca: fuente de hierro, magnesio y antioxidantes que contribuyen a la oxigenación y al rendimiento físico desde la mañana.
En conjunto, crean un jugo que alcaliniza el organismo, mejora la inflamación digestiva y activa el metabolismo desde temprano.
Cómo preparar jugo verde saludable
Ingredientes:
- 1 manzana verde
- Jugo de ½ limón
- 1 o 2 tallos de apio
- Un puñado de espinaca fresca
- 1 vaso de agua
Paso a paso:
- Lavar bien todos los ingredientes.
- Colocar todo en la licuadora junto con el agua.
- Batir hasta lograr una mezcla homogénea.
- Consumir recién hecho, preferentemente en ayunas.
Un vaso de este jugo aporta:
- Mayor energía desde la mañana
- Mejor digestión
- Menos sensación de hinchazón
- Más hidratación y vitalidad
- Nutrientes esenciales sin recurrir a suplementos
