Cómo hacer tarta de zapallo sin gluten, rica y saludable: la receta de Maru Botana 

Las tartas son uno de los grandes aliados de la cocina para preparar una cena o almuerzo rico y nutritivo. Maru Botana compartió su receta de tarta de zapallo sin gluten, aún más saludable que la original.

La cocinera hizo este clásico de la gastronomía occidental con harina de arroz, lo que vuelve a este plato más amigable con aquellas personas que no pueden consumir gluten por distintas intolerancias.

Alimentación saludable: tarta de zapallo sin gluten

Comer tarta de zapallo con masa sin gluten tiene sus beneficios ya que combina un relleno nutritivo y liviano con una base apta para personas celíacas o con sensibilidad al gluten, haciendo que sea una opción inclusiva y más digestiva. El zapallo aporta fibra, vitaminas A y C, antioxidantes y una textura suave que resulta satisfactoria sin necesidad de ingredientes pesados.

Además, las masas sin gluten suelen elaborarse con harinas como arroz, almendra o premezclas que otorgan una preparación más ligera y fácil de tolerar. En resumen, la tarta se convierte en una comida saludable, sabrosa y accesible para todos.

Cómo hacer la tarta de zapallo sin gluten de Maru Botana

Ingredientes para la masa

1 taza de harina de arroz

1 taza de avena (sin TACC si la necesitás apta)

½ cdita de sal

½ cdita de goma xántica

¼ taza de aceite

½ taza de agua (aprox, hasta formar una masa blanda)

Ingredientes para el relleno

Puré de zapallo (cocido al horno, bien firme)

4 huevos

Podés sumar: queso crema, cremoso, especias, semillas

Paso a paso

Mezclar todos los ingredientes de la masa, esparcirlos en el molde con las manos y precocinar 10 min a horno medio.

Unir los ingredientes del relleno y verterlos en la masa.