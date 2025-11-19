SUSCRIBITE
Yo Como

Cómo hacer un bizcochuelo esponjoso en 5 minutos, sin TACC y sin batidora 

Una receta rápida, económica y apta para celíacos se volvió furor en redes por lo fácil que es de hacer. 

Redacción

Por Redacción

Bizcochuelo sin TACC.

Bizcochuelo sin TACC.

Hacer un bizcochuelo alto, esponjoso y apto para celíacos no tiene por qué ser complicado ni requerir electrodomésticos. Una receta rápida, económica y sin batidora está ganando popularidad en redes por su practicidad y resultado perfecto. Solo necesitás un bowl, un batidor manual y unos pocos ingredientes aptos sin gluten. 

Paso a paso: cómo hacer un bizcochuelo esponjoso sin tacc 

Ingredientes: 

  • 3 huevos 
  • 1 taza de azúcar 
  • 1 taza de premezcla sin TACC 
  • 1/3 taza de aceite 
  • 1/3 taza de agua o leche sin lactosa 
  • 1 cdita de esencia de vainilla 
  • 1 cdita de polvo para hornear apto 
  • Pizca de sal 

Preparación: 

  • 1. Mezclá los ingredientes húmedos: 

En un bowl, colocá los huevos, el aceite, el agua (o leche) y la esencia de vainilla. Integrá con un batidor manual hasta que la mezcla quede homogénea y ligeramente espumosa. 

  • 2. Sumá los ingredientes secos tamizados: 

Agregá la premezcla sin TACC, el azúcar, el polvo para hornear y la pizca de sal. Es importante tamizar para evitar grumos y lograr una textura más aireada. 

  • 3. Uní con movimientos envolventes: 

Mezclá suavemente hasta que la preparación quede lisa. No hace falta batir mucho: cuanto menos trabajes la mezcla, más esponjoso queda. 

  • 4. Pasá a un molde y cociná: 

Volcá la preparación en un molde enmantecado y enharinado con premezcla.Podés cocinarlo: 

  • Al horno: 30–35 minutos a 180°C 
  • En sartén con tapa: 20–25 minutos a fuego mínimo 
  • En airfryer: 15–18 minutos a 160°C 

5. Dejá enfriar y desmoldá: 

Una vez listo, dejá que baje la temperatura para evitar que se rompa. El resultado es un bizcochuelo liviano, húmedo y perfecto para decorar o comer solo. 

Tips para que quede aún más esponjoso 

  • Usá una premezcla sin TACC que incluya goma xántica o agrégale ¼ de cucharadita. 
  • No batir de más: eso compacta la miga. 
  • Asegurate de que el polvo de hornear sea apto y esté vigente. 
  • Para un toque extra, sumá ralladura de limón o naranja. 

Temas

bizcochuelos

Cómo hacer

Recetas

Sin TACC

Hacer un bizcochuelo alto, esponjoso y apto para celíacos no tiene por qué ser complicado ni requerir electrodomésticos. Una receta rápida, económica y sin batidora está ganando popularidad en redes por su practicidad y resultado perfecto. Solo necesitás un bowl, un batidor manual y unos pocos ingredientes aptos sin gluten. 

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios