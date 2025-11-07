Qué pasará con MasterChef Celebrity este viernes 7 de noviembre 2025

La tensión en las cocinas de MasterChef Celebrity no hace más que aumentar, especialmente después de las recientes eliminaciones, que van achicando al staff de participantes. ¿Qué pasará este viernes 7 de noviembre 2025?

Qué pasará con MasterChef Celebrity este viernes

Los “cocineros” de MasterChef Celebrity que lograron sobrevivir al temido delantal negro se preparan para nuevos desafíos, pero la audiencia ya siente la ansiedad por saber quién será el próximo en arriesgar su lugar ante el implacable jurado, conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Sin embargo, para los seguidores del reality culinario, la espera a menudo va más allá del suspenso de los platos. Debido a los constantes ajustes en la grilla del canal, los fans ya están acostumbrados a dudar sobre la programación semanal, preguntándose a diario en qué momento el exitoso show de Telefe saldrá al aire para continuar con la competencia.

Esta noche de viernes no será la excepción para la incertidumbre. La programación del canal de las pelotas ha sufrido modificaciones, lo que desconcierta a los fans.

Por lo tanto, los seguidores deberán armarse de paciencia: MasterChef Celebrity no saldrá al aire este viernes en Telefe. La competencia se tomará una pausa y el reality retomará su emisión en el horario habitual a partir del próximo domingo, cuando los concursantes deberán enfrentarse a un nuevo desafío por la permanencia.

Para el cierre de la semana, Telefe tendrá una nueva edición de Por el Mundo con Marley.

Maxi López y Wanda Nara a pura risa

Grego Roselló entrevistó a Maxi López para su programa “Ferné con Grego” y en medio de la charla se sumó Wanda Nara a una conversación que terminó a pura risa y con varios trapitos que salieron al sol. La conductora de MasterChef Celebrity contó que una vez le rompió una Ferrari, reveló cómo fue que le contó que se había enamorado de Mauro Icardi y dijo que soñaba con ver a Maxi enamorado porque no quería que sufra.

Con información de NA