Cómo hacer estofado de conejo al vino tinto: la receta de La Joaqui en MasterChef Celebrity

La cantante La Joaqui sorprendió en la gala de este lunes de MasterChef Celebrity Argentina con uno de los platos más elogiados de la noche: un estofado de conejo al vino tinto acompañado de bruschetta de panceta, nuez y ciruela, inspirado en la temática medieval del programa.

La consigna del desafío fue cocinar como en la Edad Media, cuando los recursos eran escasos y los utensilios de cocina, muy limitados. Los participantes debían elaborar un plato con conejo como ingrediente principal, un tipo de carne que se consumía con frecuencia en esa época por su sabor suave y su bajo contenido graso.

El plato de La Joaqui: sabores medievales con un toque gourmet

La Joaqui apostó por una preparación con sabores intensos y contrastes dulces y salados, logrando conquistar el paladar del jurado. Su menú combinó una cocción lenta del conejo en vino tinto con una guarnición que evocó la rusticidad del Medioevo: una bruschetta de pan rústico con panceta crujiente, nueces tostadas y ciruelas que aportaron un toque dulce y jugoso.

El resultado fue un plato equilibrado, elegante y cargado de personalidad, que se destacó por su aroma, textura y presentación.

Cómo preparar el estofado de conejo al vino tinto

Ingredientes:

1 conejo troceado

2 cebollas

2 zanahorias

2 dientes de ajo

250 ml de vino tinto

1 taza de caldo de carne

1 hoja de laurel

Tomillo, romero, sal y pimienta

Aceite de oliva

Preparación:

Sellar los trozos de conejo en una cacerola con un poco de aceite hasta que estén dorados. Agregar la cebolla, la zanahoria y el ajo picados, y rehogar unos minutos. Incorporar el vino tinto y dejar reducir para evaporar el alcohol. Añadir el caldo, el laurel y las hierbas aromáticas. Tapar y cocinar a fuego bajo durante 45 minutos, hasta que la carne esté tierna.

Bruschetta de panceta, nuez y ciruela

Ingredientes:

Pan rústico o casero

Panceta ahumada

Ciruelas pasas

Nueces picadas

Aceite de oliva

Preparación:

Tostar las rodajas de pan en horno o sartén. Dorar la panceta hasta que quede crocante. Picar las ciruelas y mezclarlas con las nueces. Colocar la panceta sobre el pan, agregar la mezcla de ciruelas y nueces, y rociar con un hilo de aceite de oliva.

Valentina Cervantes habló de su presente en la televisión y la distancia con Enzo Fernández

Valentina Cervantes anunció que dejará MasterChef Celebrity Argentina para volver a Inglaterra , lugar donde está su pareja, Enzo Fernández. Los motivos tienen que ver con la escolaridad de sus hijos.

Previo a que confirmara su despedida, la modelo charló con Wanda Nara mientras transcurría la gala del reality.

«¿La distancia cómo la llevás?», indagó Wanda y Valentina compartió: «Bien, obvio súper extrañamos, pero lo estoy haciendo también por mí y él me entiende».

Entonces, la conductora le preguntó: «¿Le tomaste el gustito a la tele? ¿Después de Masterchef te vamos a seguir viendo por algún canal?». A lo que Valu confesó: «Me gusta más así realities. Así tipo competencia sí, competencia sana».

«Esto… encontraste tu lugar, entonces vamos a tener Valu para rato», afirmó Nara y la participante comentó que si no la echan.