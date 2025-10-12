Cómo hacer una tarta de choclo perfecta con sólo una lata y en 5 pasos 

El choclo en lata es un aliado que a veces pasa desapercibido en la alacena, pero puede convertirse en la base de una receta deliciosa. Esta versión de tarta es ideal para cuando no hay mucho tiempo: se prepara en minutos, con lo que hay en casa, y queda cremosa por dentro y dorada por fuera.

El secreto está en potenciar la textura del choclo con crema y un toque de queso, que le da suavidad y sabor sin necesidad de mucho más. Es una receta versátil: puede servirse caliente, tibia o fría, y funciona igual de bien en almuerzos, cenas o viandas.

Cómo hacer una tarta perfecta de choclo

La clave para lograr una tarta de choclo cremosa sin que se seque está en la proporción de líquidos.

El equilibrio justo entre choclo, crema y huevos evita que el relleno se endurezca o quede aguado.

Además, usar la lata entera con su jugo realza el sabor y aporta humedad natural.

Ingredientes

1 tapa de masa para tarta (hojaldrada o criolla)

1 lata de choclo amarillo (con su jugo)

2 huevos

3 cucharadas de crema de leche o queso crema

2 cucharadas de queso rallado

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Preparación

Precalentar el horno a 200 °C y forrar una tartera con la masa.

En un bowl, mezclar el choclo con los huevos, la crema, el queso rallado y los condimentos.

Volcar la mezcla sobre la masa y distribuir de manera pareja.

Cocinar durante 25–30 minutos, hasta que la superficie esté firme y dorada.