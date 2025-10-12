Sin horno y sin TACC: cómo hacer un postre de limón con vainillas sin gluten, fácil y refrescante
Una receta sin gluten, simple y deliciosa, que demuestra que los postres caseros pueden ser fáciles, rápidos y aptos para todos.
Lista de Ingredientes
galletas de vainilla sin tacc: 1 paquete
leche condensada: 1 lata
jugo de limón: 1/2 taza
crema de leche: 1 taza
rayadura de limón: opcional
Una receta rápida y deliciosa para disfrutar después de la cena o en una tarde de calor. Este postre combina el toque ácido del limón con la suavidad de la crema y la textura tierna de las vainillas sin gluten. No necesita horno, se prepara en minutos y es ideal para toda la familia, incluso para quienes deben evitar el trigo.
El postre de crema de limón y vainillas sin TACC es una versión ligera y fresca del clásico de galletitas, perfecta para los días cálidos. Además, se conserva varios días en la heladera y mejora su sabor con el paso del tiempo.
Paso a paso: cómo hacer
- En un bowl, mezclá la leche condensada con el jugo de limón. El ácido va a espesar naturalmente la preparación.
- Sumá la crema de leche y mezclá hasta lograr una textura homogénea y cremosa.
- En una fuente rectangular, colocá una capa de galletitas y luego una de crema.
- Repetí el proceso alternando capas hasta terminar con crema en la superficie.
- Tapá con film y llevá a la heladera por al menos 3 horas, hasta que las galletitas estén bien tiernas.
- Antes de servir, decorá con ralladura de limón, galletitas trituradas o un poco de crema batida.
Tips para un resultado perfecto
- Para una versión más liviana, reemplazá la crema de leche por yogur natural.
- Si querés sumar frescura, podés incorporar una capa de merengue o trocitos de frutas cítricas.
- Este postre se conserva hasta tres días en la heladera… y cada día queda más rico.
