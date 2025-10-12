Budín de manzana saludable en la licuadora: sin harina, sin azúcar y listo en pocos minutos

El budín de manzana es una de las opciones más simples y saludables para quienes buscan algo dulce sin recurrir a harinas refinadas ni azúcar añadida. Esta receta se prepara en licuadora y es ideal para compartir con amigos o disfrutar durante una merienda, con mate o café.

Esta preparación no necesita de batidora ni tiene pasos complicados. En pocos minutos, se puede armar la mezcla para luego enviarla al horno. El resultado es un budín de manzana con una textura húmeda y un sabor naturalmente dulce gracias a la fruta.

Cómo hacer un budín de manzana

Uno de los principales valores de esta receta es su simpleza y el no necesitar de ningún tipo de harina. Algo clave en la alimentación de muchas personas. Para hacer este budín de manzana es necesario tener:

Ingredientes:

2 manzanas rojas maduras.

2 huevos.

½ taza de avena en copos.

1 cucharadita de polvo de hornear.

1 cucharadita de canela (opcional).

Paso a paso para le preparación

Hay que lavar las manzanas, retirarles el centro y cortarlas en trozos: no es necesario quitarles la cáscara.

Sigue ponerlas en la licuadora junto con los huevos, la avena, el polvo de hornear y la canela.

Se debe licuar hasta obtener una mezcla homogénea.

Para finalizar, hay que verter en un molde ligeramente engrasado y hornear a 180 °C durante 25 o 30 minutos, hasta que al insertar un cuchillo salga seco.

Budín de Manzana, un postre natural

Este budín se endulza únicamente con la manzana, por lo que es ideal para desayunos o meriendas saludables. Además, al no contener harina ni azúcar refinada, es una opción apta para quienes buscan reducir el consumo de ultraprocesados sin renunciar al sabor. Se puede conservar en heladera por hasta tres días o congelar en porciones.

En cuanto a su aporte nutricional, una porción de este budín de manzana (aproximadamente 100 gramos) aporta entre 120 y 150 calorías, según el tamaño de las porciones y el tipo de avena utilizada. Es una receta rica en fibra y proteínas, gracias a la combinación de avena y huevo. Además, su dulzor natural permite evitar azúcares añadidos, manteniendo un perfil calórico moderado y equilibrado.

Dentro de los beneficios de comer manzana, están:

Favorece la digestión: su alto contenido de fibra, especialmente pectina, ayuda a regular el tránsito intestinal y mantener una flora intestinal saludable.

Contribuye a la salud cardiovascular: contiene antioxidantes como la quercetina y polifenoles, que ayudan a reducir el colesterol “malo” (LDL) y proteger las arterias.

Hidrata y aporta saciedad: al tener más de un 80 % de agua, ayuda a mantener la hidratación y reduce la sensación de hambre entre comidas.

Otras recetas que se pueden hacer, con la manzana como base:

Compota de manzana casera: solo requiere manzanas, un poco de agua y canela; ideal para acompañar desayunos o postres.

Tostadas con manzana y miel: rebanadas de pan integral con rodajas finas de manzana, miel y un toque de canela.

Ensalada de manzana y nueces: combina cubos de manzana con hojas verdes, nueces y un aderezo suave de yogur o limón.