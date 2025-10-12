Budín de zanahoria casero: la receta que conquistará tu mesa en minutos
Budín de zanahoria casero: la receta que conquistará tu mesa en minutos
Si tenés ganas de cocinar algo rico hoy mismo, esta receta de budín de zanahoria casero es ideal para probar. Tomá nota del paso a paso y poné manos a la obra.
Lista de Ingredientes
Huevos: 3 unidades
Azúcar rubia: 120 gramos
Azúcar blanca: 100 gramos
Aceite: 200 mililitros
Harina leudante: 250 gramos
Zanahorias medianas ralladas: 2 unidades
Canela en polvo: 2 cucharadas
Esencia de vainilla: 1 cucharada
Nueces trituradas: ½ taza
Queso crema: 2 cucharadas
Manteca: 50 gramos
Azúcar impalpable: 100 gramos
Budín de zanahoria casero: la receta fácil para que te quede húmedo, esponjoso y delicioso. Si buscás una receta que nunca falla y que enamora a todos, llegaste al lugar indicado. Este budín de zanahoria es la solución perfecta para la merienda o el postre, y te aseguramos que es tan fácil de preparar que se va a convertir en uno de tus favoritos. Animate a prepararlo con este paso a paso detallado.
Cómo hacer este budín de zanahoria casero: una receta fácil y deliciosa, paso a paso
Cuando tengas todos los ingredientes a mano, iniciamos esta receta paso a paso para deleitar a quienes más querés:
PASO 1.
- En un recipiente grande, empezamos por batir los huevos con el azúcar rubia y el azúcar blanca hasta que la mezcla quede cremosa.
- Agregamos el aceite en forma de hilo.
- Seguimos batiendo.
PASO 2.
- Incorporamos a la preparación la esencia de vainilla, la canela y las zanahorias ralladas.
- Mezclamos todo con una espátula, hasta integrar bien todos los ingredientes.
PASO 3.
- Agregamos a la preparación la harina leudante tamizada, de a poco.
- Mezclamos con movimientos envolventes, para mantener el aire de la preparación.
PASO 4.
- Incorporamos las nueces trituradas y mezclamos todo suavemente.
PASO 5.
- Volcamos la mezcla en un molde para budín, previamente enmantecado y enharinado.
- Llevamos la preparación al horno, precalentado a 180 grados.
- Cocinamos durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga este limpio.
Cómo hacer este budín de zanahoria casero: el frosting imperdible, paso a paso
Ahora, y mientras el budín de zanahoria se enfría, preparamos el frosting. Para eso:
- Batimos la manteca blanda con el azúcar impalpable.
- Agregamos el queso crema.
- Batimos todo hasta obtener una crema suave y firme.
Una vez que el budín de zanahoria esté completamente frío, cubrimos la preparación con el frosting y decoramos con nueces por encima.
¡Listo, un éxito!
