Marcelo Tinelli desembarca en el streaming con un programa de humor y actualidad

Marcelo Tinelli prepara su regreso en un nuevo formato digital. Su debut será en la plataforma Carnaval Stream, con emisiones semanales y un elenco de figuras cercanas.

El conductor vuelve a la acción, aunque esta vez lejos de la televisión tradicional. En aproximadamente dos semanas, el conductor debutará en Carnaval Stream, una nueva plataforma que busca posicionarse en el competitivo universo del streaming.

El ciclo, con un formato de humor orientado a la actualidad, saldrá al aire los martes y miércoles de 20 a 22. Según trascendió, Tinelli estará acompañado por un grupo de colaboradores que mezclan frescura, experiencia y cercanía personal. Entre ellos se destacan Cande Tinelli, su hija; la actriz Sabrina Rojas; Iván Ramírez; el humorista Sebastián Almada y su histórico compañero José María Listorti.

Cambios en la grilla de Carnaval Stream

La llegada de Tinelli no solo marca un hito en su carrera, sino que también genera movimientos dentro de la programación de la plataforma. El ciclo “Revueltos”, conducido por Jorge Rial y Viviana Canosa, modificará su día de emisión y pasará a transmitirse los jueves en el mismo horario nocturno, para dar lugar a la nueva apuesta.

Un nuevo desafío en clave digital

Con esta propuesta, Tinelli busca reconectar con el público desde un lenguaje más cercano al streaming, combinando su estilo clásico con las nuevas dinámicas de consumo. Humor, actualidad y la impronta de un conductor que sigue marcando la agenda mediática argentina serán los pilares de esta nueva etapa.

