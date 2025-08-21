Cómo preparar galletitas de limón sin azúcar ni manteca que quedan más suaves y esponjosas
Se trata de una receta con un método sencillo que propone usar ingredientes más saludables que los tradicionales.
Generalmente para hacer galletitas de limón se requería el uso de manteca y azúcar, sin embargo, esta receta te demuestra que es posible lograr una masa suave, esponjosa y llena de aroma cítrico con ingredientes saludables.
Cómo preparar galletitas de limón sin manteca ni azúcar: paso a paso
La preparación es rápida y no requiere técnicas complicadas. Con pocos pasos y algunos ingredientes que seguramente ya tenés en tu despensa, vas a poder hornear galletitas que se deshacen en la boca. Son perfectas para merendar o para sorprender a tus invitados con un detalle casero.
Ingredientes:
- 1 taza de puré de manzana (como sustituto de la manteca)
- ½ taza de miel o sirope de agave (en lugar de azúcar)
- 2 tazas de harina integral o de avena
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Ralladura de 1 limón
- 2 huevos
- Una pizca de sal
Preparación:
- Precalentá el horno a 180°C y prepará una bandeja con papel manteca.
- Batí los huevos con la miel y el puré de manzana hasta obtener una mezcla homogénea.
- Incorporá la harina, el polvo de hornear, la ralladura de limón y la pizca de sal, al mezclar suave hasta formar una masa tierna.
- Con ayuda de una cuchara, formá pequeñas bolitas y colocalas en la bandeja, al dejar espacio entre ellas.
- Horneá durante 12-15 minutos o hasta que los bordes estén apenas dorados.
- Dejá enfriar unos minutos antes de despegarlas del papel y serví.
