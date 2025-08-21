Cómo preparar galletitas de limón sin azúcar ni manteca que quedan más suaves y esponjosas 

Generalmente para hacer galletitas de limón se requería el uso de manteca y azúcar, sin embargo, esta receta te demuestra que es posible lograr una masa suave, esponjosa y llena de aroma cítrico con ingredientes saludables.

Cómo preparar galletitas de limón sin manteca ni azúcar: paso a paso

La preparación es rápida y no requiere técnicas complicadas. Con pocos pasos y algunos ingredientes que seguramente ya tenés en tu despensa, vas a poder hornear galletitas que se deshacen en la boca. Son perfectas para merendar o para sorprender a tus invitados con un detalle casero.

Ingredientes:

1 taza de puré de manzana (como sustituto de la manteca)

½ taza de miel o sirope de agave (en lugar de azúcar)

2 tazas de harina integral o de avena

1 cucharadita de polvo de hornear

Ralladura de 1 limón

2 huevos

Una pizca de sal

Preparación:

Precalentá el horno a 180°C y prepará una bandeja con papel manteca.

Batí los huevos con la miel y el puré de manzana hasta obtener una mezcla homogénea.

Incorporá la harina, el polvo de hornear, la ralladura de limón y la pizca de sal, al mezclar suave hasta formar una masa tierna.

Con ayuda de una cuchara, formá pequeñas bolitas y colocalas en la bandeja, al dejar espacio entre ellas.

Horneá durante 12-15 minutos o hasta que los bordes estén apenas dorados.