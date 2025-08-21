Cómo hacer muffins con frutas frescas, saludables y sin harina en pocos minutos

Ir a la panadería a comprar exquisiteces dulces o saladas es un clásico, pero cocinar en casa también es una tradición arraigada. Además del traspaso de las recetas de generación en generación, promueve que la gastronomía se reinvente con fórmulas saludables. En ese sentido, una de las recetas más ricas para aprender a preparar es la de los muffins de frutas saludables sin harina, son ideales por su practicidad para hacer, además de ser nutritivos y perfectos para desayunos o meriendas ligeras.

Muffins con frutas frescas, saludables y sin harina: los ingredientes

A continuación, te contamos cuáles son los ingredientes necesarios y el modo de preparación de los muffins con frutas frescas y saludable:

2 bananas maduras

2 tazas de avena

1/2 taza de yogur natural

1 huevo

1 cucharada de polvo para hornear

1/2 taza de frutas frescas. Pueden ser arándanos, manzana picada, frutillas.

1 cucharada de esencia de vainilla

Canela a gusto

Muffins con frutas frescas, saludables y sin harina: el paso a paso

Paso a paso para preparar muffins frutales es el siguiente:

Precalentar el horno a 180 °C y preparar un molde para muffins con papel o aceite.

a 180 °C y preparar un molde para muffins con papel o aceite. Triturar las bananas hasta obtener un puré.

hasta obtener un puré. Mezclar el puré con el huevo , el yogur y la esencia de vainilla.

, el yogur y la esencia de vainilla. Incorporar la avena , el polvo de hornear y la canela hasta formar una masa homogénea.

, el polvo de hornear y la canela hasta formar una masa homogénea. Agregar las frutas picadas con cuidado.

picadas con cuidado. Verter la mezcla en los moldes, llenándolos hasta 3/4 de su capacidad.

en los moldes, llenándolos hasta 3/4 de su capacidad. Hornear entre 20 y 25 minutos o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.

o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar.

unos minutos antes de desmoldar. Servir y disfrutar como desayuno, merienda o snack saludable.

Esta receta es ideal para desayunos o meriendas, aportando energía y nutrientes de forma natural, utilizando frutas frescas y avena hace que la preparación sea rica en fibra, vitaminas y antioxidantes.

La combinación de bananas y avena aporta textura y dulzor natural, reduciendo la necesidad de azúcar refinada. Por eso, son una excelente alternativa para personas con intolerancia al gluten o quienes evitan harinas refinadas.

NA