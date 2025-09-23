Cómo preparar tacos de queso, la versión argenta en solo un par de minutos

¿Tacos de queso? La primavera es la temporada ideal para renovar la alimentación con platos frescos, coloridos y nutritivos. Las ensaladas con hojas verdes, vegetales de estación y frutas como frutillas o naranjas se convierten en protagonistas, aportando vitaminas y antioxidantes.

También es un buen momento para sumar granos integrales, legumbres y proteínas magras como pollo o pescado, que ayudan a mantener la energía sin sentir pesadez. Las preparaciones al vapor, al horno o a la plancha son opciones ligeras que realzan el sabor natural de los ingredientes y favorecen el bienestar en esta época del año.

Tacos de queso, la versión para esta primavera

En ese contexto, el queso en todas sus variantes es uno de los alimentos más usados en las mesas de los argentinos y es utilizado en recetas fáciles y rápidas para darle un giro a los tradicionales usos que se le da en la cocina.

Poner las fetas de queso vuelta y vuelta en una sartén y, cuando están doradas, apoyarlas sobre una cuchara de madera para darle forma de hondonada y formar la base del taco es el principal paso para rellenarla. El mismo es a gusto de cada comensal, ya que, pueden hacerse diferentes rellenos.

Una buena opción es confeccionar el relleno con pollo como ingrediente principal, pero, para darle un matiz primaveral, se pueden sumar verduras frescas.

Los ingredientes necesarios para preparar los tacos de queso

Con esta cantidad de ingredientes se pueden hacer ocho tacos de queso:

Queso: 8 fetas

8 fetas Pechuga grande: 1

grande: 1 Tomate: 3

3 Perejil: cantidad a gusto

cantidad a gusto Palta: 1 pisada

1 pisada Mayonesa: cantidad necesaria a gusto

cantidad necesaria a gusto Queso crema: cantidad necesaria a gusto

Cómo preparar los tacos de queso

Sellar tres pechugas de pollo vuelta y vuelta en una sartén

de pollo vuelta y vuelta en una sartén Agregarle caldo de verduras

caldo de verduras Cerrar y dejar hervir durante 40 minutos

durante 40 minutos Retirar y desmenuzar

Para cerrar la receta, rellenar los tacos de queso y agregarle salsa picante y perejil fresco, a elección, para disfrutar de este plato fácil de hacer, crocante y saludable.

