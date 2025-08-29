Cómo preparar un snack nutritivo con solo 6 ingredientes

Una alimentación saludable debe contemplar la ingesta de varios alimentos que incluyan proteínas, fibra, minerales y vitaminas, entre otros nutrientes esenciales para el organismo.

Existen diversas recetas caseras que permiten aportar esos nutrientes de manera práctica y sabrosa. Una de las opciones más fáciles para incorporar en la dieta diaria son las barritas de granola, que combinan energía, sabor y beneficios nutricionales en un solo bocado.

Receta de barritas de granola

La siguiente receta de snack nutritivo lleva 6 ingredientes. Pero se pueden incorporar más a elección. Todos ellos cumplen la función de aportar nutrientes y sabor.

Para prepararlas y retirarlas de manera más sencilla, lo ideal es colocar papel encerado en el molde. Pero también se puede pincelar el recipiente con un poco de aceite.

Ingredientes

2 tazas de copos de avena

1/2 taza de nueces

1/4 taza de mantequilla de maní

1/4 taza de arándanos deshidratados

1/4 taza de pepitas de calabaza peladas (opcional)

1/2 taza de miel

Procedimiento