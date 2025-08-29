Cómo preparar un snack nutritivo con solo 6 ingredientes
Una manera de preparar un snack nutritivo y delicioso, las barritas de granola son una opción práctica y nutritiva ya que aportan energía, fibra y vitaminas esenciales.
Una alimentación saludable debe contemplar la ingesta de varios alimentos que incluyan proteínas, fibra, minerales y vitaminas, entre otros nutrientes esenciales para el organismo.
Existen diversas recetas caseras que permiten aportar esos nutrientes de manera práctica y sabrosa. Una de las opciones más fáciles para incorporar en la dieta diaria son las barritas de granola, que combinan energía, sabor y beneficios nutricionales en un solo bocado.
Receta de barritas de granola
La siguiente receta de snack nutritivo lleva 6 ingredientes. Pero se pueden incorporar más a elección. Todos ellos cumplen la función de aportar nutrientes y sabor.
Para prepararlas y retirarlas de manera más sencilla, lo ideal es colocar papel encerado en el molde. Pero también se puede pincelar el recipiente con un poco de aceite.
Ingredientes
- 2 tazas de copos de avena
- 1/2 taza de nueces
- 1/4 taza de mantequilla de maní
- 1/4 taza de arándanos deshidratados
- 1/4 taza de pepitas de calabaza peladas (opcional)
- 1/2 taza de miel
Procedimiento
- Mezclar la avena, las nueces, los arándanos y las pepitas de calabaza.
- Colocar la miel en una olla junto a la mantequilla de maní. Calentar a fuego bajo hasta que se integren bien.
- Verter esta mezcla en los ingredientes secos e integrar hasta formar una pasta densa.
- Compactar la preparación en un molde y llevar al frío durante unas 2 o 3 horas.
- Cortar con el tamaño deseado y disfrutar con fruta fresca, agua o jugos naturales.
