Cómo preparar un snack nutritivo con solo 6 ingredientes

Una manera de preparar un snack nutritivo y delicioso, las barritas de granola son una opción práctica y nutritiva ya que aportan energía, fibra y vitaminas esenciales.  

Barrita de granola

Barrita de granola

Una alimentación saludable debe contemplar la ingesta de varios alimentos que incluyan proteínas, fibra, minerales y vitaminas, entre otros nutrientes esenciales para el organismo.

Existen diversas recetas caseras que permiten aportar esos nutrientes de manera práctica y sabrosa. Una de las opciones más fáciles para incorporar en la dieta diaria son las barritas de granola, que combinan energía, sabor y beneficios nutricionales en un solo bocado.

Receta de barritas de granola

La siguiente receta de snack nutritivo lleva 6 ingredientes. Pero se pueden incorporar más a elección. Todos ellos cumplen la función de aportar nutrientes y sabor.

Para prepararlas y retirarlas de manera más sencilla, lo ideal es colocar papel encerado en el molde. Pero también se puede pincelar el recipiente con un poco de aceite.

Ingredientes

  • 2 tazas de copos de avena
  • 1/2 taza de nueces
  • 1/4 taza de mantequilla de maní
  • 1/4 taza de arándanos deshidratados
  • 1/4 taza de pepitas de calabaza peladas (opcional)
  • 1/2 taza de miel

Procedimiento

  1. Mezclar la avena, las nueces, los arándanos y las pepitas de calabaza.
  2. Colocar la miel en una olla junto a la mantequilla de maní. Calentar a fuego bajo hasta que se integren bien.
  3. Verter esta mezcla en los ingredientes secos e integrar hasta formar una pasta densa.
  4. Compactar la preparación en un molde y llevar al frío durante unas 2 o 3 horas.
  5. Cortar con el tamaño deseado y disfrutar con fruta fresca, agua o jugos naturales.

Temas

Recetas

Saludable

