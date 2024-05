Cómo se encuentra Jamaica, la hija de L-Gante, tras el diagnóstico de dengue

Jamaica Valenzuela, la hija de L-Gante, ingresó el día viernes al Hospital Garraham con un cuadro gastrointestinal con fiebre. En los días siguientes la pequeña de 2 años fue diagnosticada con dengue y aún permanece internada.

Sin embargo, tanto Tamara Báez, madre de Jamaica, como L-Gante mostraron en sus redes que la niña se esta sintiéndose mucho mejor y respondiendo favorablemente al tratamiento con paracetamol.

«Ya está mucho mejor mi bebé» escribió Tamara en una foto de Jamaica que compartió en Instagram. Luego subió algunos vídeos de la pequeña jugando, con alas de mariposa, «Volvió la Jami de siempre y está muy feliz» dijo Báez.

Por su parte, L-Gante subió una foto esta mañana de miércoles con Jamaica en la cama del hospital y escribió «Dale que hoy nos vamos». Además, Claudia Valenzuela, madre del cantante, subió un vídeo de ambos abrazados en el hospital.

El músico había sido fuertemente criticado por continuar con sus actividades laborales e incluso realizar presentaciones en boliches. Ante esto, el artista simplemente respondió «Tengo que trabajar».

Escándalo: revelan las causas de una nueva separación de L-Gante

L-Gante volvió a ser noticia y no por sus canciones, si no porque trascendieron los motivos de una nueva separación, esta vez de Candela Arizaga después de varias situaciones de tensión que se han vivido en las últimas semanas.

“¿Te acordas que cuando L-Gante fue de sorpresa a lo de Wanda te conté que ya estaban en crisis? Bueno, ahora están separados y me animo a confirmarlo”, conto el periodista Juan Etchegoyen.

“La relación de Elian y Candela está rota, por lo menos a esta hora. Pregunté si esto es definitivo y me dijeron que si. Candela sospecha de varias infidelidades y decidió dejarlo y le habría dicho algo así como ‘a mi no me vas a hacer lo mismo que le hiciste a Tamara’”, agregó.

“Encima -prosiguió el periodista- Elian se fue de viaje a Europa y nunca le dijo de ir a Candela, lo que también la enojó». «Ella optó por cortar de raíz la relación y me dicen que él cuando regrese a Buenos Aires intentará reconquistarla pero ella está tan furiosa que ya lo dejo de seguir”, concluyó.