Con “Adulto”, Juan Minujín pone el foco en la ludopatía adolescente: “Es algo demasiado a la mano”

El actor Juan Minujín coprotagoniza la película “Adulto”, que pone sobre la mesa a las problemáticas que afectan a los adolescentes en la actualidad y consideró “preocupante” el aumento de la ludopatía en jóvenes.

El estreno del film estuvo acompañado por grandes figuras en el público, tales como Graciela Borges, Marcela Tinayre y Marta Minujín entre otras destacadas personalidades que se sumergieron en el conflicto.

“Preocupante”: Juan Minujín en el estreno de la película “Adulto”

En diálogo con Nahuel Saa (La Criti), Minujín explicó: “La película trata de un adolescente que es lanzado al mundo adulto y no le tiran ninguna red o centro y se tiene que arreglar, hasta que arma comunidad con otros adolescentes”.

En línea sobre la trama de la historia, relató que “el padre es quien se retira del lugar y lo deja al chico a la buena de (…). Entonces, el joven empieza a tratar de arreglarse”, en un mundo de adultos.

Respecto a la alta cifra de ludopatía en adolescentes, el artista señaló: “Me parece súper preocupante. Hablé con docentes de escuelas secundarias y todos están un poco preocupados porque es algo que está demasiado a la mano”.

En otro órden de cosas, señaló sobre su participación en “En el barro”: «Me imaginaba que sí porque siempre hablábamos de cómo seguían esos personajes y, cuando me enteré del proyecto, me pareció buenísima la idea de una serie que pudiera abrir para otro lado”.

“El Marginal ya se había cerrado y las cárceles de mujeres son un mundo distinto. Me siento muy agradecido de ser parte”, concluyó Minujín.